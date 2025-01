Selevkod asusid lühikava järel kuuendale-seitsmendale kohale

Mihhail Selevko teenis lühikavaga 84,85 punkti, millega jääb oma isiklikule rekordile vaid 1,35 punktiga alla.

"Olen kindlasti rahul. Olid väiksed vead piruettides. Aga olen väga õnnelik ja rahul, et sain kava näidata siin kodus, Tondiraba hallis," lausus Mihhail Selevko ERR-ile.

Aleksandr Selevko ei teinud loodetud kolmest axel'it, aga ka mitte ühtegi suuremat eksimust. Punkte teenis ta 84,65. Mullusel EM-il ületas ta 90 punkti piiri.

"Ma arvan, et olen rahul, aga ikka oli paar viga. Kahekordne axel - ma arvan, et see on kõige suurem viga. Veel kaks viga tuli, mis ei olnud nii suured. Aga arvan, et lühikava läks hästi ja olen rahul," lausus Aleksandr Selevko.

Lühikava järel asus liidris prantslasest favoriit Adam Siao Him Fa (93,12 punkti), kes edestas grusiin Nika Egadzet (91,94). Selevkodest suurema skoori kogusid ka Vladimir Samoilov (Poola; 85,98), Matteo Rizzo (Itaalia; 85,68) ja Nikolaj Memola (Itaalia; 84,92).

Vabakava on kavas laupäeval.

Enne võistlust

Aleksandr Selevko võitis aasta eest Kaunases toimunud Euroopa meistrivõistlustel Eestile 256,99 punktiga ajaloolise hõbemedali. Üllatusmedalile pani ta aluse tugeva lühikavaga. Sel hooajal on vanema Selevko venna tulemused olnud ebastabiilsed ja ta on punktide võrdluses (234 punkti) EM-il startivate meeste pingereas kümnendal positsioonil, kui aga kõik klapib, siis võib ta taas sekkuda medalikonkurentsi.

Koha võrra kõrgemal on selles pingereas tema noorem vend Mihhail Selevko, kes võitis detsembris Zagrebis isikliku rekordiga (245 punkti) võistluse just Aleksandri ees ja tuli seejärel venda edestades ka Eesti meistriks. Ka tema unistab medalist.

Kolmandat järjestikust EM-kulda hakkab jahtima Adam Siao Him Fa ja Prantsusmaa koondise teine number Kevin Aymoz tahab heastada mulluse põrumise. Medalisoosikute ringi kuuluvad veel itaallased Daniel Grassl ja Matteo Rizzo, grusiin Nika Egadze, lätlane Deniss Vasiljevs ja šveitslane Lukas Britschgi.