Eesti saalihokinaiskond alustas MM-valikturniiri kindla võiduga

Mängu parimaks valitud Kati Kütisaar viskas kaks väravat ja andis ühe resultatiivse söödu, värava said kirja ka Nelli Alanko, Kädi Keinast, Hanna-Liisa Õispuu, Reti Väärt ja Johanna Siling.

Söödupunkti said kirja Kadre Lahtmets, Piret Puidak, Kristina Svensson, Johanna Siling ja Reelika Liiv. Neljapäeval kell 20 kohtub Eesti grupi favoriidi Soomega, lisaks on vastasteks veel Hispaania ja Läti.

Viieliikmelisest seltskonnast jõuavad finaalturniirile kolm paremat. "Meil on huvitav grupp ja usun, et Eestil on hea võimalus järgmisesse ringi jõuda," kommenteeris peatreener Marko Virtanen aasta alguses võimalusi.

"Suurbritannia on uus tuttav, eelmistes kvalifikatsioonides kohtusime Hispaaniaga ja võitsime. Lätile oleme juba korralikult väljakutse saanud, seega ootan tihedat mängu. Soome on üle, aga me anname endast parima."

2007. aastal moodustatud Eesti naiskond on kahel viimasel MM-finaalturniiril tulnud 13. kohale. Eesti valikgrupikaaslastest osalesid 2023. aastal toimunud finaalturniiril hõbedaga lõpetanud Soome ja seitsmendaks tulnud Läti.