Vennad Selevkod harjutasid koduse EM-i eel Soomes

Tondiraba jäähall on Tallinnas vendade Aleksandr ja Mihhail Selevko koduhall. Kuna Euroopa meistrivõistluste ettevalmistustöödega seoses ei saanud vahepeal hallis jääl treenida, siis käisid nad oma võistluskavasid läbi sõitmas põhjanaabrite juures. "Treenisime Soomes, kõik läks hästi ja arvan, et olen vormis," rääkis ERR-ile koduste tiitlivõistluste eel Aleksandr Selevko.

Tondiraba halli peaareeni jääd ikka kasvatatakse, kuid EM-i treeningväljakul on pehme ja kvaliteetne jää ning sellel tegid vennad Selevkod pühapäeval ka trenni. Lõuna-Soomes, Lahti linnast 20 kilomeetri kaugusel asuvas Pajulahti suures treeningkeskuses harjutasid nad neli päeva ja naasid sealt koju laupäeva õhtul.

"Need trennid olid päris head. Vorm oli hea ja treeningtingimused ka seal väga head. Treenisime Pajulahtis, oli piisavalt jääaega," sõnas Mihhail Selevko.

Treener Irina Kononova sportlased rõhutavad, et EM-stardini jäänud päevade jooksul on kõige olulisem leida vaimne värskus. Mullu EM-il ajaloolise hõbeda võitnud Aleksandr käis pärast Eesti meistrivõistlusi esinemas Saksamaal, Leedus ja Itaalias toimunud jääsõudel ning kinnitab, et tunneb end nüüd märksa enesekindlamalt.

Mihhaile teeb muret vasaku jala hüppeliiges, kuid selle jalavaluga, mis vahel tugevam ning vahel nõrgem, on ta kogu hooaja võistelnud. "Hüpetel on äratõuge vahel kehvem, vahel pole piisavalt kõrgust või lihtsalt viletsa äratõuke tõttu maandudes jalg ei pea. Teeme füsioterapeudiga veel veidi tööd," ütles Selevko pühapäevase trenni järel ja lisas, et eelkõige on vaja leida mentaalset kergust.

"Ma arvan, et rohkem tunda end vaimselt valmis, sest füüsiliselt olen valmis. Natukene on vaja väikeseid vigastusi parandada: samad probleemid vasaku jalaga, loodan, et kõik läheb hästi ja ei valuta nii palju."

Meeste lühikava uisutatakse neljapäeval, 30. jaanuaril. Päev varem alustavad EM-i Tallinnas naised ja Tondiraba soojendusväljaku jääl treenis pühapäeval hüppeid ka Niina Petrõkina.