Wemby ja Spurs jäid Pariisis alla Pacersile

Kui neljapäeval teenis Spurs esimeses Prantsusmaa pinnal peetud mängus Pacersi üle 30-punktilise võidu, siis teises mängus oli Pacersi kord oma paremus selgelt maksma panna, saavutades võidu numbritega 136:98 (33:24, 32:26, 33:36, 38:12).

Tyrese Haliburton vedas võitjate vägesid 28 punktiga, seejuures viskas Pariisis olümpiavõitjaks kroonitud tagamängija neist 16 kolmandal veerandajal kahe ja poole minutiga. Pascal Siakam sooritas kaksikduubli 23 punkti ja 11 lauapalliga ning Andew Nembhard ja Myler Turner lisasid vastavalt 15 ja 14 silma.

Spursi poolel kogus Victor Wembanyama kodurahva silme all 20 punkti ja 12 lauapalli. Harrison Barnes tõi kaotajate parimana 25 punkti.

"Mul oli hämmastav nädal. Sain näha oma perekonda ning meeskonnas kõik pingutasid hambad ristis, et mängudest maksimum võtta," rääkis Wembanyama kohtumise järel.

Pacers asub idakonverentsis 25 võidu ja 20 kaotusega viiendal kohal, Spurs (20-23) on läänes 12. positsioonil.

Teised tulemused:

Minnesota Timberwolves - Denver Nuggets 133:104

Dallas Mavericks - Boston Celtics 107:122

Brooklyn Nets - Miami Heat 97:106

Orlando Magic - Detroit Pistons 121:113

Charlotte Hornets - New Orleans Pelicans 123:92

New York Knicks - Sacramento Kings 143:120

Cleveland Cavaliers - Houston Rockets 131:135

Atlanta Hawks - Toronto Raptors 94:117

Memphis Grizzlies - Utah Jazz 125:103

Chicago Bulls - Philadelphia 76ers 97:109

Golden State Warriors - Los Angeles Lakers 108:118

Phoenix Suns - Washington Wizards 119:109

Los Angeles Clippers - Milwaukee Bucks 127:117

