TalTech sai kolmanda kaotuse järjest, Eesti meeskondade seis raske

Avaveerandi ühe punktiga kaotanud TalTech läks teise perioodi alguses 33:29 juhtima, aga võõrustajad tegid siis 12:1 vahespurdi ning lõpetasid avapoolaja 14-punktilise eduga. Kolmandal veerandajal suurenes Ventspilsi edu mitmel puhul ka 23-punktiliseks ja kümnest punktist lähemale Eesti klubi lõpusireeniks ei jõudnudki.

Kristjan Kitsing viskas TalTechi resultatiivseimana 19 punkti ja võttis kuus lauapalli, Carlos Jürgens lisas 17 ja Siim-Markus Post 12 punkti. Üleplatsimeheks oli taaskord Arturs Ausejs, kes on sel hooajal keskmiselt 20,2 punktiga Eesti-Läti liiga resultatiivseimaks mängijaks. Reedel jäi tema kontole 31 punkti, neli korvisöötu ja kolm lauapalli.

Kolmanda järjestikuse kaotuse saanud TalTech on tabelis üheksa võidu ja 13 kaotusega 11. kohal. Praegu on Eesti klubidest esimese kaheksa seas vaid Kalev/Cramo (14-4) ja Tartu Ülikool (13-6), ülejäänud kuus meeskonda on joone all, kuigi nii Ventspilsil, Raplal, Pärnul kui TalTechil on üheksa võitu.