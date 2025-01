Tippsprinter Caleb Ewan lõi käed Ineos Grenadiersiga

30-aastane jalgrattur sõitis mullu Team Jayco-AIUIa ridades ja arvatavalt oli tal leping ka tänavuseks aastaks, aga lahkus sellegipoolest kodumaise võistkonna juurest. Eelnevad viis aastat oli ta esindanud Lotto-Soudali ridasid.

Ewan teenis mullu kolm esikohta, aga seda pigem väiksematel võidusõitudel ja tervikuna on tal viimased hooajad olnud vigastuste tõttu keerulised.

Varasemalt on Ewanil aga näiteks viis etapivõitu Tour de France'ilt ja teist samapalju Giro d'Italialt ning just suurtel velotuuridel soovib ta nüüd taas esikohti napsata.

"Nüüd on mõni aasta sellest möödas, kus olen võitnud suurtel võistlustel, aga ma usun kindlalt, et minus on endiselt seda võimekust," kommenteeris austraallane. "Ma olen vaid 30-aastane ning õige juhtimise ja oskusteabe juures, mida Ineosis on, usun ma, et jõuan taas oma parimasse vormi."

"Me ei ole veel mu programmi paika pannud, aga ootan võistkonnaga neid arutelusid," jätkas ta. "Ootan huviga nende ideede ja minu enda ambitsioonide sidumist ning üheskoos saame luua põneva võistluskalendri."

Enne Ewani tulekut ei olnud Ineos Grenadiersil tipptasemel sprinterit ja leping Ewaniga annab neile nüüd võimaluse ka grupifinišitega lõppevatel etappidel.