Pahv mängimisest ENBL-is: seda teed tuleb kindlasti jätkata

Keila mäng algas äärmiselt trööstitult, sest Rapid põrutas kohe juhtima 14:0, veidi aega hiljem ka 32:7. Kuigi Rumeenia klubi oli pea terve kohtumise suurelt ees, siis lõpus tuli kodumeeskond kõvasti lähemale ja vähendas sireeniks vahe kuuele silmale.

Erik Makke vedas Keila vägesid 30 punkti ja kaheksa lauapalliga, Artjom Kovaljov panustas 18 ja Tautvydas Kupstas 15 silmaga. Võitjatele tõi Dalan Chand Ancrum 21, Anthony Roberts ja Jimmie Taylor lisasid 18 punkti.

Keila peatreeneri Peep Pahvi sõnul jäi edu nii kehva alguse, kui ka koosseisu taha. "Koosseis oli päris hõre. Lisaks vigastustele on hakanud meeskonda ka haigused kimbutama," pidi juhendaja ERR-ile tunnistama.

"Täna hommikulgi jäid kaks meest haiguse voodisse ja olime üsna hõreda koosseisuga. Võib-olla alguse värin oli ka sellevõrra suurem, et mehed teadsid, et tagalat väga ei ole. Need on, kes peavad välja vedama. Ja siis võib-olla alguses ei saanud väga hästi käima."

"Aga mul on hea meel, et vähemalt teisel poolajal suutsime mängu tulla ja lõpp läks päris pinevaks tegelikult," lisas Pahv.

Kui Dinamo teenis tabelisse viie kaotuse kõrvale teise võidu, siis Keila on ühe võidu ja viie kaotuse peal. Ees ootab veel kaks kohtumist.

Kuidas võrrelda Põhja-Euroopa liigat Eesti-Läti liigaga? "Põhja-Euroopas mängitakse teistsugust taset. Võistkonnad on teistmoodi komplekteeritud. Enamus satsidel on viis-kuus ameeriklast, väga võimsad kujud. Suuremad eelarved ja nii edasi," kommenteeris Pahv.

"Bukaresti Dinamo on väidetavalt pooleteisemiljonilise eelarvega, Bambergist rääkimata. Ma arvan, et mängud on meile ikkagi head ja vaheldust pakkuvad. Hea karastus."

"Lihtsalt kahju on see, et nii eelmise nädala mäng Slovakkias kui ka täna - nii palju on puudujaid, et võib-olla täit efekti ei saa kätte," jätkas ta. "Aga need mängud, kus on olnud täiskoosseis, on olnud võistkonnale igal juhul kasulik. Seda teed tuleb igal juhul jätkata."