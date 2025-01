Kaljulaid tahab OM-i vastaselt revanši võtta: kui tema alistan, on köömes

Judos selgusid laupäeval Eesti meistrid ning Pariisi olümpial üheksanda kohaga lõpetanud Klen Kristofer Kaljulaid oli oma kehakaalus parim. Eesti meister rääkis, et on võtnud eesmärgiks spetsiifilise vastase alistamise.

Möödunud suvel Pariisi olümpial käinud judoka Klen-Kristofer Kaljulaid oli laupäeval kohal ka Viimsis toimunud Eesti meistrivõistlustel. Peale elu esimest olümpiat ei olnud Kaljulaid oma tulevikus tippsportlasena kindel. Tänaseks on ta otsuse teinud ning uueks olümpiatsükliks valmistumine juba käib ning eesmärgiks rohkem kui üheksas koht.

"Ma mäletan, et kohe peale olümpiat mõtlesin, et Murao - see jaapanlane, kellele ma kaotasin - on robot. Teda ei ole võimalik kunagi võita," ütles Eesti meistriks tulnud Kaljulaid ERR-ile.

"Paar päeva läks mööda ja siis hakkasin mõtlema, et äkki ikka on. Kuskil kuu aja peale mõtlesin, et see on väga hea eesmärk järgmiseks kvalifikatsiooniperioodiks. Proovin võita Muraod ja kui ma seda suudan, siis kõik muu on nagu köömes juba," lisas ta.

Eesti meistrivõistlustel pidas Kaljulaid 90-kilogrammiste meeste konkurentsis kolm matši. Kaljulaid alistas oma vastased kindlalt ning tuli Eesti meistriks.

"Ma arvan, et see võistlus siin on hea näide. Charlie Mungeril on hea ütlus, et näita mulle motivatsiooni ja ma näitan sulle tulemust," rääkis ta. "Mul tõesti on väga raske siin täna esineda, kuna eestikad ei ole eesmärk, aga ma mäletan, kui ma olin väike poiss - esimest korda võitsin oma Eesti meistritiitli siin."

"Ma mäletan, see oli nii emotsionaalne, nii dramaatiline. Paljudel, kes siin saalis on, on see täna ikka veel meeles. Ma arvan, et see ongi spordi võlu. Ta aitab sul püstitada eesmärke ja mis veel olulisem, ta pakub emotsioone ja see on see, miks ma veel sporti teen," rääkis judoka.

Meeste 100+ kg kaaluklassis oli parim Marek Adrian Mäsak, kes võitis kõik kolm kohtumist kindlalt. Septembris toimunud juunioride Euroopa meistrivõistlustel hõbemedalid võitnud Emma Melis Aktas ja Jakob Vares tulid samuti oma kehakaalus Eesti meistriteks.