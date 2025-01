Robin Kooli tulevik sai selgeks

Kool teatas uue aasta esimesel päeval, et lahkub senisest koduklubist Faze Clanist, kus ta mängis viimased kolm aastat. Nüüd siirdub ta tiimi, mis on alates tegevuse alustamisest 2018. aastal kuulunud järjepidevalt maailma tippude sekka ja võitnud mitmeid erinevaid suurturniire.

Vitality seni edukaim periood oli 2023. aastal, kui võideti Major-taseme turniir Pariisis ja veel neli suurturniiri. Meeskonna tähtmängijaks on prantslane Mathieu "ZywOo" Herbaut, kes on valitud kolmel korral maailma parimaks mängijaks (2019, 2020, 2023).

Vitality rivistusse kuuluvad veel prantslane Dan "apEX" Madesclaire, inglane William "mezii" Merriman ja Israeli esindaja Shahar "flameZ" Shushan. Viisikut juhendab prantslane Remy "XTQZZZ" Quoniam.

Kool debüteerib Vitality särgis järgmisel nädalavahetusel toimuval Blast Bounty Season 1 turniiril.

We just signed Counter-Strike



Welcome @ropz pic.twitter.com/IMINxxiZ0f