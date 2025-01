Robin Kooli ja Faze Clani teed läksid lahku

25-aastase Kooli leping Faze'iga lõppes aastavahetusega ning viimasel kuul on teda seostatud üleminekuga Vitality ridadesse, kus ta vahetab ilmselt välja Iisraeli sportlase Lotan "Spinx" Giladi.

Kool liitus Faze'iga 2022. aasta alguses. Kolme aasta jooksul võideti ühiselt seitse tiitlit, sealhulgas Major-taseme turniiri Antwerpis (2022) ning prestiižsed Katowice ja Kölni turniirid (mõlemad 2022).

Tänavu jõudsid Kool ja Faze finaali nii Kopenhaagenis kui ka Shanghais toimunud Major-taseme turniiril, ent pidid mõlemal juhul tunnistama vastaste paremust.

Arvutimängu CS2 kajastav portaal HLTV on valinud Kooli viimasel seitsmel aastal maailma 20 parima mängija sekka. 2024. aasta tulemuste põhjal pälvis eestlane edetabelis 18. koha, aasta varem oli ta kolmas.

