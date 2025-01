Endine Eesti koondise peatreener hakkab juhendama tiitlimõtetega Paidet

Kapperi juhtimisel alustab klubi ettevalmistusi esimese tüdrukute grupi avamiseks Paide jalgpallliakadeemias käesoleva aasta septembris, kirjutab Paide Linnameeskond sotsiaalmeedias. Klubi senine naiste ja tüdrukute jalgpalli koordinaator Kalmer Klettenberg jätkab U-17 eliitliiga tüdrukute võistkonna treenerina.

"Liitusin Paide Linnameeskonnaga, sest usun, et siin on suurepärased võimalused tüdrukute ja naiste jalgpalli arendamiseks. Klubi jagab minu visiooni ja väärtusi, mis keskenduvad noorte mängijate kasvatamisele nii spordis kui ka elus ning naiste jalgpalli arendamisele Eestis," lausus Sirje Kapper. "Minu eesmärk on luua jätkusuutlik süsteem, mis annab noortele tüdrukutele ja naistele võimaluse kasvada mängijateks ja inimesteks, kes tunnevad uhkust oma klubi ja kogukonna üle."

Eeloleval sügisel avatava tüdrukute akadeemia käivitamine on Kapperi sõnul tema jaoks suurim väljakutse ning samas olulisimaid verstaposte. "See tüdrukute lend saab olema Eestis esimene omataoline ning pakub neile võimalust ühendada kõrgetasemeline jalgpallitreening ja kvaliteetne haridustee. Olen siiralt tänulik võimaluse eest olla osa selle visiooni elluviimisest ning anda oma panus nii klubi kui ka Eesti jalgpalli tulevikku," lisas Kapper.

"Oleme kogu klubiga viimastel aastatel teinud olulisi jõupingutusi tüdrukute ja naiste jalgpallipüramiidi vundamendi loomiseks ning kandepinna laienemiseks. Alanud aastaga sisenemegi selle protsessi uude faasi, mille eesmärgiks on eelduste loomine naiste ja tüdrukute tippjalgpalli arenguks," kommenteeris Paide Linnameeskonna tegevjuht Jaanus Pruuli.

Pruuli sõnul mängivad nii vastvalminud Paide jalgpallihall kui viimastel aastatel jõuliselt edasi arendatud Ülejõe treeningkeskus ka naiste ja tüdrukute jalgpalli edendamise plaanides üliolulist rolli ning sihitakse kõige kõrgemaid eesmärke.

"Võime julgelt öelda, et tänavusest aastast alates on meie klubil kasutada Eesti parimad treeningtingimused. Nende toel ei saa meil olla väiksemat ambitsiooni, kui arenguks parima keskkonna loomine tippjalgpallist unistavatele tüdrukutele," nentis Pruuli. "Selleks avame koostöös Järvamaa Kutsehariduskeskusega juba sel sügisel jalgpalliakadeemia vastuvõtu aastatel 2008-09 sündinud tüdrukutele."

Lähima viie aasta eesmärgid on klubil paigas. "Paide neidude jõudmine Eesti noortekoondistesse ja välisklubidesse ning Paide esindusnaiskonna viimine Eesti meistriks," kinnitas tegevjuht veendunult.