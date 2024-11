Eesti naiste jalgpallikoondise peatreeneriks saab Aleksandra Ševoldajeva

Kaaspeatreeneritena töötanud Morkovkina ja Kapper olid ametis 2022. aasta jaanuarist, kokku ligi kolm aastat. Kahe peatreeneri käe all pidas Eesti naiste jalgpallikoondis kokku 30 ametlikku kohtumist, kus teeniti 11 võitu, 6 viiki ja 13 kaotust ning löödi kokku 43 väravat.

"Täname Sirjet ja Anastassiat, kes taastasid naiste koondise koha Baltimaade esinumbrina ja vahepeal kaduma läinud enesekindluse, lõid ühtehoidva ja ambitsioonika võistkonna. Viimased aastad olid märgilised, sest Eesti naiste koondise eesotsas olid meie oma naistreenerid ja mul on väga hea meel, et see jätkub," ütles Eesti Jalgpalli Liidu president Aivar Pohlak.

Leping uue peatreeneri Ševoldajevaga sõlmiti neljaks aastaks, mille sisse jäävad kaks Rahvuste liiga tsüklit, MM- ja EM-valikturniir. "Aleksandra on viimase kümnendi edukaim treener Eesti naiste jalgpallis ja koondise juhtimine on loogiline järgmine samm. Eesmärk on jätkata Baltimaade esinumbrina, tõusta UEFA süsteemis B-liigasse ja seal püsida," rääkis Pohlak.

37-aastane Aleksandra Ševoldajeva alustas jalgpalliga 2002. aastal TKSK Visa tüdrukute võistkonnas. 14-aastase mängijakarjääri jooksul mängis ta lisaks Tallinna FC Levadia, Tartu JK Maag Tammeka ja Tartu JK Tammeka koosseisus. Ševoldajeva on mängijana esindanud ühes kohtumises Eesti naiste koondist, kuuludes 2010. aastal Balti turniiri koosseisu.

Treeneritööd alustas Ševoldajeva 2008. aastal Tartu JK Tammeka tüdrukute grupiga ning kolm aastat hiljem sai temast Tammeka esindusnaiskonna peatreener. Aastal 2015 asus ta Tallinna FC Flora naiskonna etteotsa ning tema käe all on naiskond võitnud seitsmel järjestikusel hooajal Eesti meistritiitli, kuuel korral saavutanud karikavõidu ja tänavu tõstnud pea kohale ajaloo esimese naiste Balti liiga karika. Alates 2017. aastast Euroopa kõrgeimat UEFA Pro treenerikvalifikatsiooni omav Ševoldajeva on varasemalt juhendanud Eesti neidude U-17 ja U-19 koondisi. Eelmisel aastal Eestis toimunud neidude U17 finaalturniiril kandis Ševoldajeva peatreeneri ametit.

Ševoldajeva kõrval alustav abipersonal saab paika novembrikuu jooksul. Esimese treeninglaagri uue peatreeneri käe all peab naiste koondis novembri lõpus.