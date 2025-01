Viimati rahvusnaiskonda juhendanud Morkovkina nimetati Viimsi peatreeneriks

Jalgpalli naiste Meistriliigas eelmisel hooajal kuuenda kohaga lõpetanud Viimsi teatas, et naiskonna uueks peatreeneriks saab Anastassia Morkovkina.

43-aastane Morkovkina alustas treenerikarjääri 2018. aastal, kui asus oma pikaajalise koduklubi PJK etteotsa. Hiljem tegutses ta mõnda aega Viimsi juhendajana ning 2022. aastal nimetati ta koos Sirje Kapperiga Eesti naiste rahvuskoondise kaaspeatreeneriks. Koondise kahel korral Baltikumi parimaks viinud Morkovkina ja Kapper jäid tööst ilma mullu sügisel, kui nende asemele toodi Aleksandra Ševoldajeva, vahendab Soccernet.ee.

"Algvundament on hea, seda nii mängijate kui treeneritetiimile mõeldes, kuid edasine on meie kõigi teha. Esmane eesmärk on tiimiga tutvuda ja luua inspireeriv keskkond, kuhu kõik soovivad kuuluda ja kus igaüks soovib endast parima anda," sõnas Morkovkina Viimsi Instagrami postituse vahendusel.

Morkovkina abiliseks asub Viimsi kasvandik Hannes Värs, mängijate üldfüüsise eest vastutab Raul Jerva, füsioterapeutidena töötavad Mark Vilenski ja Matilde Sigijane, väravavahtide treenerina jätkab Martin Kaalma ning mänedžeri ja abitreeneri kohta täidab Martin Reim.