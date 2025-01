FC Flora poolkaitsja Vladislav Kreida siirdus Tšehhi kõrgliigasse

Kreida sõlmis uue koduklubiga kuni juunikuunini kehtiva elukutselise mängija lepingu koos võimalusega seda veel kahe ja poole aasta võrra pikendada.

"Olen väga õnnelik Sigmaga sõlmitud lepingu üle! Tšehhi kõrgliiga on kindlasti tugev ja huvitav koht, kus mängida. Annan endast kõik, et saada mänguminuteid ja näidata, mida oskan ning aidata meeskonnal saavutada soovitud tulemusi," ütles Kreida. "Samuti tänan FC Florat, et nad minusse uskusid ja mulle võimaluse andsid! Meil oli üheskoos palju meeldejäävaid hetki ja see aeg on minu jaoks unustamatu! Soovin klubile ja meeskonnale kõike head ning palju uusi kordaminekuid!"

"Mul on hea meel, et Vladislav saab veel ühe võimaluse ja seda tugevas jalgpalliliigas. Tegemist on mängijaga, kellel olnud probleeme nii enese kui ka teistega, aga kes inimesena tuleb hädasolijale alati appi. Jalgpallialaselt vaadates on Kreida ühteviisi tugev nii palliga kui ka pallita mängus ning ma olen veendunud, et temast võib Eesti koondisele tulevikus palju abi olla," sõnas FC Flora president Pelle Pohlak.

"Vladislav on keskpoolkaitsja ja mängib positsioonil, mida oleme püüdnud tugevdada. Ta meeldis meie treeneritele ja sobib nende nägemusega mängustiilist," lausus SK Sigma spordidirektor Ladislav Minař. "Usume, et Vladislav on meie klubis edukas. Samas mõistame, et ta vajab aega Tšehhi liigaga kohanemiseks ja aklimatiseerumiseks."

25-aastane Kreida alustas jalgpalliteed Tallinna JK Legionis ning liitus FC Floraga 2016. aastal. Nüüdseks on ta osalenud FC Flora koosseisus 111 Premium liiga mängus ning löönud nendes seitse väravat. Kreida võitis FC Flora koosseisus neljal korral Eesti meistritiitli, ühel korral Evald Tipneri karika ja kahel korral A. Le Coq Superkarika. Eelmisel hooajal tegi Kreida kaasa 32 liigamängus, lõi kolm väravat ning andis üheksa tulemuslikku söötu. Eesti koondises on Kreida arvel 21 ametlikku maavõistlust.

Varasemalt mängis Kreida laenulepingu alusel Rootsi esiliigaklubides Helsingborgs IF (2021) ja Skövde AIK (2022) ning Iirimaa kõrgliigaklubis St. Patrick's Athletic (2023). 2022. aasta alguses siirdus Eesti koondislane laenule Ukraina kõrgliiga klubisse Veres Rivne, ent Venemaa agressiooni tõttu jäi hooaeg pooleli ning mängija pidi tagasi pöörduma.

Kreida uus koduklubi Olumouci Sigma asutati 1919. aastal. Meeskond debüteeris Tšehhoslovakkia kõrgliigas hooajal 1982/1983 ning mängib Tšehhi liigas alates selle loomisest hooajal 1993/1994. Eelmise kümnendi keskel kukkus Sigma küll kahel korral kõrgliigast välja, kuid tõusis sinna kohe tagasi. Eurosarjas tegi klubi ajaloo parima soorituse hooajal 1991/1992 kui UEFA karikasarjas jõuti veerandfinaali.

Mullu kevadel lõpetas Kreida värske tööandja Fortuna Liga kümnenda kohaga, hetkel hoitakse uue nime saanud Chance Liga tabelis seitsmendat positsiooni.