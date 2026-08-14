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Euromängus õlga vigastanud Flora põhimehe hooaeg on ilmselt lõppenud

Premium liiga
Vladislav Kreida.
Vladislav Kreida. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Premium liiga

Tallinna Flora poolkaitsja Vladislav Kreida sai neljapäeva õhtul euromängus Andorra meistri Interi vastu õlavigastuse, mis jätab ta võistlusväljakutelt eemale umbes kolmeks kuuks.

"Kreidal on AC-liigese luksatsioon ehk õlanuki-rangluuliigese nihestus. Taastumine võtab aega ligikaudu kolm kuud," sõnas Flora spordidirektor Taavi Trasberg Soccernet.ee-le.

Flora ja Andorra meistri Escaldese Interi vahelise UEFA Konverentsiliiga kolmanda eelringi kordusmängus saabus Kreida jaoks valus hetk 72. minutil, kui talle tehti vastaste karistusala lähedal viga ning ta sai murule maandudes haiget. Poolkaitsja vajas seepeale vahetust.

Kreida on olnud sel hooajal kindel Flora põhimees. Temast rohkem on Premium liigas Flora palluritest mänguaega teeninud ainult Rauno Sappinen ja Mihhail Kolobov.

Toimetaja: Anders Nõmm

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