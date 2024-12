Poliitikale keskendunud Talahadze puudumisel vahetus võim, pidu Põhja-Korea leeris

Pärast olümpiamänge ei ole Talahadze treeningsaalis palju aega veetnud ja keskendub hoopis poliitikale, kus valiti Gruusia Unistuse ridades oma riigi parlamenti.

"Hetkel ei treeni ma vigastuse tõttu," lausus ta kuu aja eest Politicole. "Hetkel mu riik vajab mind. Gruusia Unistus on täpselt see võim, mida meie riik vajab, et Gruusias püsiks rahu ja ühtsus."

"Eks ole näha, mis tulevik toob... ma seisan alati oma riigi eest ja jätkan seda ka tulevikus mis iganes moel mind vaja on."

Talahadze on alates 2015. aasta maailmameistrivõistlustel võitnud raskekaalus kõik kullad, mida praeguseks on kogunenud seitse. Lisaks on ta kolmekordne olümpiavõitja.

Bahreinis toimunud maailmameistrivõistlustel haaras vabaks jäänud trooni Lalajan, kes rebis ja tõukas kokku 467 kilogrammi. 25-aastane armeenlane jäi Pariisi olümpial Talahadze järel teiseks.

Hõbe ja pronks kuulusid Iraani tõstjatele. Teiseks tuli Ali Davoudi (459 kg) ja kolmandaks Alireza Yousefi (456), kes jätsid oma uue kodumaa areenil võistelnud armeenlase Gor Minasjani neljandaks (455). Sarnaselt Talahadzele jäi kõrvale ka Mart Seim.

Tervikuna oli Bahreini MM suur pidupäev Põhja-Koreale, kes 20 võimalikust kullast haaras koguni üheksa. Lisaks teeniti viis hõbedat ja kaks pronksi. Medalitabelis tuli teiseks Hiina (4-2-3) ja kolmandaks Kasahstan (2-1-0).

Euroopasse tuli vaid kaks kuldmedalit: lisaks Lalajani triumfile sai kuni 89 kg kaaluvate meeste konkurentsis maailmarekordi 405 kilogrammiga esikoha bulgaarlane Karlos Nasar.

Eesti tõstjad MM-il ei osalenud. Järgmised maailmameistrivõistlused peetakse tuleva aasta oktoobris Norras.