Kiibus: ambitsioonid alla neelates ja tõele näkku vaadates ei olnud paha!

Kolmeaastase vaheaja järel Eesti meistrivõistlustel osalev iluuisutaja Eva-Lotta Kiibus tõdes pärast laupäevast lühikava, et edasise hooaja eesmärgiks on stabiilsuse leidmine.

"Tunne on ikka hea, koduareen ja kodupublik toob vanad head mälestused tagasi. On väga meeldiv seda üle pika aja tunda," rääkis laupäeval 55,08 punkti kogunud ning lühikavas neljanda koha saanud Kiibus ERR-ile.

"Pean kõik oma suured ambitsioonid alla neelama ja tõele näkku vaatama: arvestades mu eelmisi võistlusi, ei olnud paha. Peaksin rahule jääma, aga et südames ja hinges tean, mida olen võimeline tegema, siis selle koha pealt rahul ei ole," tõdes Kiibus laupäevase lühikava kohta.

"Ikka emotsionaalselt, südamest, hingega asja kallal! Mõtteid tuleb enne hüpet vanusega vist ainult juurde," naeris Kiibus oma võistlust kommenteerides. "Mu sihikul on stabiilsus ja enesekindlus, seda on kõvasti vajaka jäänud. See on edasise hooaja peamine eesmärk."

50 punkti piiri ületasid laupäeval kuus naist, seda veel olukorras, kus üheks võimalikuks soosikuks olnud Nataly Langerbauri stardis polnud. 15-aastane Maria Eliise Kaljuvere kogus lühikava parimana tugevad 64,35 punkti, edestades ka EM-i kuuendat naist Niina Petrõkinat.

"Mul on väga hea meel selle üle! Selline tase Eesti meistrivõistlustel upitab meie kõigi hinnangut enda riigi tasemest," sõnas Kiibus.