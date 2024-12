Petrõkina näeb lühikavaga vaeva: liigun õiges suunas

"Võin öelda, et liigun õiges suunas. Teen praegu väga palju tööd just lühikavaga, kuna GP-del ei tulnud see väga hästi välja. Vabakavaga on praegu palju lihtsam," rääkis Petrõkina pärast laupäevast lühikava ERR-ile. "Ma ei saa seda veel nii vabalt teha kui trennis, aga trennis on juba palju parem. Lihtsalt veel rohkem töötada ja siis vaatame tulemusi.

Mullune Euroopa meistrivõistluste kuues naine kogus laupäeval 59,64 punkti ning kaotab vabakava eel Kaljuverele 4,71 punktiga. Rahvusvahelisel tasandil on Petrõkina tänavu teinud seitse punkti enam väärt tulemuse, aga Petrõkina hooaja parim vabakava on Kaljuvere omast 14 punkti parem.

"Praegu ei ole ma muidugi oma tulemusega rahul," tõdes Petrõkina. "Mul on selline tunne, et pean lihtsalt lühikava võistlustel rohkem sõitma, siis tuleb iga korraga järjest paremini. Oli ka väga suur pinge, sest ma armastan väga Eesti meistrivõistlusi, mulle väga meeldib sellel areenil sõita. Kuna mul jäi üks aasta vahele, kaotasin juba natuke selle tunde. Loodan, et sain täna selle tunde ja näitan homme veel paremat sõitu," sõnas kahekordne Eesti meister pühapäevase vabakava eel.