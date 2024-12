Kaljuvere koostööst tippkoreograafiga: olen kavaga väga rahul

Kaljuvere kogus laupäeval 64,35 punkti; tema ISU egiidi all toimunud võistlustel püstitatud isiklikuks rekordiks on eelmise aasta juunioride MM-ist 58,42 punkti.

"Olen ise oma kavaga väga rahul. Alati saab paremini: ühel piruetil ei olnud neljas tase, jäi kolmandaks, aga loodan, et homses vabakavas teen sama hea kava ja tuleb ilusti. Hüpetega olen väga rahul," kinnitas Kaljuvere.

Tänavu suure arenguhüppe teinud Kaljuvere sõnul on edu toonud rahvusvahelistel võistlustel osalemine. "Praeguseni pole ma võib-olla veel nendel võistlustel enda maksimumi ära teinud, pürgin kõrgemate kohtade ja loodetavasti ka poodiumi poole," sõnas Kaljuvere.

"Minu iluuisukarjäär sai alguse sellest, et mulle meeldis väga laulda, tantsida ja esineda. Siis mu isa mõtleski, et oleks huvitav panna mind uisutama ja nii me siis võtsimegi uisud ja läksime jäähalli. Nüüd olen uisutanud juba kümme aastat, treenin kuus korda nädalas, iga päev kaks-kolm tundi. Koormus on kõva, aga see tasub ära," kinnitas Kaljuvere.

Kaljuvere treeneriks on Tiiu Valgemäe, koreograafiks aga kahekordne maailmameister, mitmetele maailma tippuisutajatele kavasid koostanud šveitslane Stephane Lambiel. "Ta on väga äge inimene, mulle väga meeldib temaga koos töötada," tõdes tulevikutäht.