Treeningbaasi Eestisse toonud Kuuba: paremad saavutused on veel ees

Sulgpallur Kristin Kuuba jätkab pärast kolme Taanis veedetud aastat treeninguid Eestis, aga ei plaani veel karjääri lõpetada. Kuuba usub, et sportlikult edukaimad aastad on tal veel ees.

Kristin Kuuba avas olümpiajärgse hooaja neljapäeval Rootsi liiga kohtumisega oma uue koduklubi eest. Eestlanna teeb lisaks kaasa Saksamaa liigas – väljund on oluline nii võistluspraktika kui ka sissetuleku mõttes. Laiemas plaanis saab aga vigastusterohke aasta järel mõnda aega võistlusi rohkem valida, sest olümpiapunkte pole tarvis jahtida. Treeningute ja elukorralduse mõttes on samuti aset leidnud oluline muudatus.

"Kolisin tagasi Eestisse," ütles Kuuba ERR-ile. "Just sel nädalavahetusel käisimegi elukaaslasega viimastel asjadel Taanis autoga järel. Põhibaas tuleb tagasi Eestisse. Kolm aastat Taanis on läbi saanud, aga kindlasti hakkan käima seal mingi aja tagant siis treeninglaagris – Eestit ja Taanit kombineerima."

Koostöö senise peamise juhendaja, taanlase Peter Gadega muutub vähem tihedaks. Praegu ongi treeneri osas seis lahtine. Kuuba saab abi oma koduklubist Triitonist. Mis pani Euroopa sulgpallimekast Taanist koju tulema?

"Kokkuvõttes ikkagi see, et pere, kodu ja lähedased. Pidevalt päevast päeva neist eemalolek ja see pidev päevade lugemine, kunas nüüd tagasi Eestisse saab," selgitas sulgpallur. "Ma ikkagi tundsin, et ma olen niivõrd pereinimene, et tahan ikkagi rohkem aega Eestis ja lähedaste seltsis olla. Ja üleüldse, kuna see hooaeg oli ka hästi raske vigastuste mõttes, siis seda raskem oli kõige sellega tegeleda ja vigastustest üle saada. Kui vaimselt ma tundsin, et hea meelega oleks Eestis."

Kui sulgpallur tuleb Taanist Eestisse tagasi, siis kas spordiringkonnas tekivad küsimused karjääri lõpetamise kohta? "Seda küsimust on varemgi küsitud," vastas Kuuba. "Selles mõttes on see õige mõtlemine. Aga hetkel mul ei ole plaanis karjääri lõpetada. Ma arvan, et vanus ei ole veel selline, on veel võimalik mõned aastad väga heal tasemel mängida."

27-aastane Kuuba usub, et tema paremad saavutused on veel ees ning nimetab eesmärgina muuhulgas medalivõitu Euroopa meistrivõistlustel.