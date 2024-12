EOK liitub Euroopa olümpiakomitee Euroopa liidu bürooga

Euroopa olümpiakomitee (EOC) on Euroopa rahvuslike olümpiakomiteede katusorganisatsioon, kuhu kuulub 50 Euroopa olümpiakomiteed. Tänu oma Brüsselis asuvale Euroopa liidu büroole kaitstakse Euroopa liidu tasandil oma liikmete huve.

Koostöölepe tagab Eesti olümpiakomitee teatel neile ligipääsu kogenud meeskonnale, kes on valmis pakkuma tuge EL-i küsimustes, pöörates erilist tähelepanu rahastamisvõimalustele, spordi juhtimisele ja spordiga seotud EL-i õigusaktidele.

Eesti olümpiakomitee president Kersti Kaljulaid on 1. jaanuarist algava koostöö üle väga rõõmus. "Väikese rahvana mõistame, et meie tugevus sõltub koostööst. Üheskoos saame tõhusalt propageerida tervislikke eluviise ja edendada Euroopa Liidus Euroopa spordimudelit. EOC EL-i büroo hinnatud ekspertvõrgustikuga liitumine on meie jaoks loogiline samm," selgitas ta.

Euroopa olümpiakomitee president Spyros Capralos, kes külastas aasta eest EOK 100. sünnipäeval Tallinna, tervitab EOK-d hea partnerina.

"Meie koostöö on samm edasi Euroopa rahvuslike olümpiakomiteede vaheliste sidemete tugevdamisel ja ühtse lähenemise tagamisel meie huvide esindamisel Euroopa liidus. Eesti aktiivne osalemine Euroopa poliitilistes aruteludes ja pühendumine sporti arendada ning olümpiaväärtusi hoida rikastab meie ühiseid ettevõtmisi," ütles Capralos.