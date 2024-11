Peidi servid viisid Rae Spordikooli karikavõistlustel finaali

Rae Spordikool/VIASTON kaotas avageimi 22:25, kuid juba hakkas välja kujunema muster, mis sai mängu vältel tartlannadele väga saatuslikuks. Tartu ei leidnud kuidagi vastust asetusele, kus Nette Peit servis ja Liis Kiviloo oli blokis.

"Kõik teavad Eestis, et Nettel on väga hea serv," ütles Kiviloo pärast mängu ERR-ile. "Olles täiesti ausad, siis oleme väga väsinud, meil on viimase seitsme päeva jooksul olnud neli mängu ja see on kolmas kord Tartuga mängida pooleteise nädala jooksul. Oleme väsinud, aga Nette seeriad andsid meile lisaenergiat ja enesekindlust juurde."

Avamängus kolm-null võidu võtnud Rae kindlustas võidu kolmandas geimis ning vormistas seejärel 3:1 (22:25, 25:20, 25:22, 26:24) võidu. "Tartu tuli väga-väga kõva mänguga peale," ütles Kiviloo, kes lisas, et teine võit tuli märksa raskemalt.

"Nii füüsiliselt kui mentaalselt, Tartu oli teinud oma muudatused või kohandused võrreldes eelmise mänguga. Nad alustasid hästi, meil oli raskusi, aga tulime tänu Nette serviseeriatele raskest olukorrast välja," ütles temporündaja.

Serviga säranud Peit tõi võitjatele 15 punkti (+10) ning lõi servil kuus ässa, Silvia Pertens lisas 12 punkti (+5) ning Kiviloo arvele jäi seitse punkti (+1). Kaotajate resultatiivseim oli 23 punkti toonud Ave Kuusk (+10), Nora Lember panustas 17 punktiga (+7).

Rae Spordikooli vastane finaalis selgub 3. detsembril, kui avamängus kolm-null võidu teeninud TalTech/Macta Beauty kohtub võõrsil Audentese SG/Noortekoondisega.