Eesti kardisõitja teenis noortesarja etapil esikoha

Champions of the Future Academy kardisari on oma viimaste sõitudeni jõudnud ning möödunud nädalavahetusel toimus viies võistlus, mille võitjaks tuli eestlane Albert Tamm.

Tamm sõitis end laupäeval kvalifikatsioonis kolmandaks ning oli finaalis esikolmiku heitluses terve sõidu, kuid viimase ringi rüseluses põrkusid mitmed sõitjad kokku ja hoolimata sellest, et Eesti sõitja ületas lõpujoone teisel kohal, läks lõpuprotokolli kirja koht 13. Mark Martin Loomets ja Sebastian Kirss lõpetasid finaalis vastavalt 11. ja 21. kohaga, vahendab autosport.ee.

Nimelt selgus kartide järelkontrollis, et Tamme masina esivoolund ei olnud enam nõuetekohane ning selle eest määrati viiesekundiline karistus. "Sellised on reeglid ja sõitjana on muidugi karm seda otsust vastu võtta, kuid midagi vaidlustada ei anna ja peab tulemusega leppima," ütles Tamm.

Pühapäeva hommik oli Tammel ja Loometsal rabe. Tamm suutis kvalifikatsioonis välja sõita alles üheksanda ja Loomets kõigest 26. koha. Enda kohta tugeva ajasõidu tegi Kirss, kes sai eelsõitudeks 15. positsiooni.

Esimeses eelsõidus tegi suurepärase esituse Loomets, kes kerkis eelviimaselt kohalt lausa viiendaks. Tamm kaotas kolm ja Kirss kuus positsiooni. Teine eelsõit klappis Tammel paremini ning ta tegi viis kohta parandust ehk sai kirja neljanda koha. Loomets pidi aga paraku leppima viimase ehk 26. kohaga ning Kirss katkestusega.

Finaalis sai viiendalt kohalt startinud Tamm suurepäraselt minema ja oli juba esimese ringi järel kerkinud kolmandaks. Sõidu lõpuni oli kõik lahtine, sest esiots püsis väga tihedalt koos, aga taaskord sai otsustavaks noorte kardiässade omavaheline tuline võitlus, kust seekord pääses õnnelikult läbi Tamm. Kümnendal ringil oli kokkupõrge, kuid eestlane suutis seda vältida ning sai mõned ringid hiljem kaks kätt võidu tähistamiseks taeva poole tõsta.

"See on väga hea tunne, mul on mitu võistlusnädalavahetust suhteliselt nigela tulemusega lõppenud ja viiesekundiline karistus ei andnud [pühapäeva] hommikuks head enesetunnet. Aga esikoha karika oma pea kohale tõstmine on see [tunne], mille nimel ma seda sporti teen," sõnas Tamm.

Loomets pidi pühapäevases finaalis leppima viimase kohaga, Kirss parandas kohta kümne positsiooni võrra ning sai kirja 17. tulemuse.