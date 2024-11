Iluuisuekspert näeb ebastabiilses Selevkos siiski edasiminekut

Jaanuari viimasel nädalal toimuvad Tallinnas iluuisutamise Euroopa meistrivõistlused. Ala eksperdi Liina-Grete Lilenderi hinnangul on Eesti koondise tipud alustanud hooaega küll ebastabiilselt, kuid ootused on jätkuvalt kõrged.

Jaanuaris Euroopa meistrivõistlustel hõbedat võites oma kahe kava rekordi 256 punkti peale viinud Aleksandr Selevko avas uuel hooaja septembris on seni teinud neli võistlust. Mõlemat kava pole tal veel ühelgi stardil õnnestunud koos puhtalt sõita. Kui on õnnestunud lühikava, siis on vead tulnud sisse vabakavas ja vastupidi. Hooaja parimaks on seni 226 punkti, mille ta uisutas välja Prantsusmaa Grand Prix etapil.

Haaberti jäähallis Uisukool Reval noori juhendav suurvõistluste ekspertkommentaator Liina-Grete Lilender ütles, et midagi ehmatavat Aleksandr Selevko kõikuvates tulemustes pole, sest ka eelnevatel hooaegadel pole ta kohe paugutama hakanud.

"Esimene poolaasta võtab aega, et ta läheks käima ja siis teine poolaasta ta juba siis särab. Midagi uut ja ehmatavat ei ole," usub Lilender.

Kui kolmel esimesel võistlusel püüdis Aleksandr toimima saada uut tangol põhinevat vabakava, siis laupäeval uisutas ta Soome Grand Prix etapil taas Ungari pianisti Balazs Havasi muusika saatel ning vana programmiga sai ka hooaja parimad punktid vabakavas.

"See kava, mis ta võttis tagasi, võrreldes eelmise kavaga on nagu öö ja päev. See tango, mis tal oli, on väga keeruline. Seal on nii palju detaile ja nii palju toimub, et ta lihtsalt praegu tehniliselt ei saa hakkama selle pagasiga, mis tal on ja sellepärast tegi ta õige otsuse, et läks natukene lihtsama kava peale, sest hüpata on ju vaja, hüppeid on vaja," analüüsis Lilender.

Detsembri avanädalal võistleb Aleksandr veel Zagrebis, siis on olulised välisstardid enne EM-i tehtud. Euroopa jooksvas edetabelis on ta hetkel 17. kohal. Mullu suutis ta EM-il teha pea 19-punktilise tõusu võrreldes hooaja parima tulemusega. Sarnane stsenaarium võib ka jaanuaris EM-il korduda, kui leiab hüpetel kindluse ja üldise stabiilsuse. Uisuvaldamises ja väljenduslikkuses on edasiminekut selgelt näha.

"Ta tunneb jää peal end kodus, tunneb ennast väga hästi ja vabalt – seda on näha. See kõik peegeldab tema teises hindes ja julgus on olemas võrreldes eelmise hooajaga veel rohkem ning seda näitab teine hinne, mis on hea ja kõrge. Nüüd on vaja lihtsalt hüpata," märkis Lilender.

Samamoodi on uue hooaja algus olnud ebastabiilne ka Niina Petrõkina jaoks, kes just seljataha jäänud Soome Grand Prix'il näitas isikliku rekordi lähedast vabakava.

"Ma saan aru, et ta lühikaval tahtis minna väga head sõitu tegema ja nii-öelda hävis natukene sellega. Aga vabakava – fantastiline. Ma ütleks, et siin jäi veel nii palju sisse, aga ta tegelikult juba näitas, et milleks ta on võimeline. See vabakava on samamoodi hästi keeruline, et seal on nii palju nüansse ja hüpete ettevalmistuseks üldse ei jätku aega, et sellepärast tegi ta muidugi suurepärase esituse."

Petrõkina, kelle isiklik rekord eelmisest aastast 194 punkti, on teinud neli võistlust. Kahe kava summas on tema parimaks Nice'i võistlustel teise koha toonud 187 punkti, millega ta on Euroopa edetabelis kuuendal kohal. Vasaku jala pindluumurrust on möödunud pea aasta.

"Hirmud on üle läinud, sest ta on juba näidanud kahe kolmekordse hüppega kaskaade, mis on juba naisteüksiksõidus väga magusad punktid. Ja ma arvan, et võib-olla see jalg annab mingi aeg veel tunda, aga vaikselt hakkab tahaplaanile jääma," loodab Lilender.

Iluuisutamise Euroopa meistrivõistlused toimuvad Tondiraba jäähallis uue aasta 29. jaanuarist 2. veebruarini.