Nädalavahetusel antakse Tallinnas avastart fitnessi- ja kulturismihooajale

Fitness Challenge Eesti meistrivõistlused toimuvad esimest korda ning mõõtu võetakse kolmes erinevas kategoorias: kuld-, hõbe- ja pronkssarja tase. Kevadel toimusid esimesed Fitness Challenge Eesti karikavõistlused, kus osales kokku 25 võistlejat ja sügisestele Eesti meistrivõistlustele on oodata juba 50 sportlast.

Teiste seas on stardis möödunud aastal maailmameistriks kroonitud Andra Moistus ja Rene Laane, kes on võitnud maineka Arnold Classic võistluse. Uus fitnessiala on kohale meelitanud ka teiste spordialade tipud. Näiteks osalevad Eesti parim crossfitter Miko Lilleorg, neljakordne trepijooksu Eesti meister Sander Kaur ja kalisteenika Eesti meister Kaspar Kallas.

Ürituse peakorraldaja ja võistluse kommentaatori Ott Kiivika sõnul saab huvitav väljakutse olema see, kes teeb meeste kuldsarjas esimesena 300 kordust täis. 300 kordust on rahvusvahelisel tasemel korralik punktisumma, mis lubaks ka tiitlivõistlustel medalikohtadele pretendeerida.

Valio Profeel Cup põhivõistlus on rahvusvaheline kõrgetasemeline fitnessi ja kulturismivõistlus, mis on ühtlasi Baltikumi suurim. Tänavu lööb kaasa üle 200 sportlase Eestist, Lätist, Leedust ja Soomest. Kõige suurem ehk 65-liikmeline välisdelegatsioon tuleb Soomest. Võistluse auhinnafond on 10 000 eurot.

Valio Profeel Cup on hooaja avastardiks paljudele Eesti tippudele, kes valmistuvad oktoobri lõpus Pärnus toimuvateks Eesti meistrivõistlusteks ja novembri alguses Hispaanias peetavateks maailmameistrivõistlusteks.

Nimekamatest Eesti sportlastest on lavale oodata bodyfitnessis Karmen Kiierit, kes on varasemalt saavutanud kõrgeid pjedestaalikohti rahvusvahelistel võistlustel. Samuti Anna Bagaudtitinova, kes on tiitlivõistlustel medaleid võitnud. Lisaks eelmainitutele naaseb pärast lapse sündi võistlustulle Christin-Amani Kiivikas. Võistlusi hindab rahvusvaheline žürii.