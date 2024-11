Poksiringi naasnud Tyson pidi netikuulsuse paremust tunnistama

19-aastase vaheaja järel ametlikus matšis poksiringi astunud Tyson oli kaheksa raundi pikkuses heitluses selgelt raskustes. Vanameister hakkas esimesi väsimuse märke näitama juba kolmandas raundis ning suutis Pauli tabada vaid 18. korral, seevastu juutuuber virutas Tysonile koguni 78. korral. Lõpuks teenis Paul võidu kohtunike häältega 80:72, 79:73 ja 79:73.

Alles 2018. aastal poksitreeningutega alustanud Paul sai ühe kaotuse kõrvale 11. võidu. "Mike on tõeline legend. Minu jaoks on ta kõigi aegade parim poksija. Ta on mulle olnud suureks inspiratsiooniks ning temata ei oleks me siin. Mul oli au tema vastu heidelda. Ta on kõigele vaatamata siiski kõige karmim mees planeedil," rääkis Paul matši järel. "Püüdsin talle natukene haiget teha. Kartsin, et ta teeb mulle haiget. Andsin endast parima."

Tyson avaldas, et sai enne kohtumist põlvevigastuse. "Jah, sain vigastada, kuid ma ei taha seda vabandusena kasutada. Ma võin rahule jääda. Teadsin, et ta on hea võitleja. Ma ei pidanud kellelegi midagi tõestama, ainult endale."

Küsimusele, kas see oli tema viimane kord poksiringis, vastas Tyson: "Ma ei oska öelda. Oleneb olukorrast. Võib-olla madistan Jake'i vennaga (netikuulsus Logan Paul - ERR)."

58-aastasele Tysonile oli laupäevane kaotus profikarjääri seitsmendaks, võite on tal 50.

Paul teenis matšiga 40 miljonit USA dollarit, Tysoni tasu oli poole väiksem.