Reitinguturniiri võitnud snuukriproff mõisteti süüdi kokkuleppematšis

Kingi litsents peatati mullu 18. märtsil pärast seda, kui veidi enam kui kuu aega varem toimunud Walesi lahtiste kohtumises Joe Perryga avastati seda saatnud kahtlased kihlveod.

Sõltumatu distsiplinaarkomisjon tunnistas 50-aastase sportlase süüdi ühes kokkuleppemängus osalemises ja ühes mängu siseteabe jagamise juhtumis. King ise on süüdistusi eitanud ja tal on nüüd kaks nädalat aega, et otsus edasi kaevata.

Komisjon uuris süüdistusi ka 13. detsembril 2022 toimunud matši kohta, kus King kohtus neljakordse maailmameistri John Higginsi kohta, kuid need süüdistused lükati tagasi. Perry ja Higgins pole uurimise all olnud.

1991. aastal snuukriprofiks saanud King tõusis 2003. aastal maailma edetabelis 11. kohale, mis on jäänud tema senise karjääri kõrgeimaks kohaks. Oma ainsa reitinguturniiri võidu teenis King 2016. aasta Põhja-Iirimaa lahtistel.