Levandi: suvega õppisin rohkem kavas olema

"Hooaja parim mark. Iga võistlusega viis punkti juurde - väga hea. Liigun edasi," kommenteeris Levandi ise ERR-ile. "Olen väga rahul sellega, et läksin ja tegin. Ei olnud liigseid mõtteid peas. Okei, mõned vead olid sees, aga ikkagi. Suuremas pildis tegin seda, mida tahtsin."

Levandi sõnul on ta kahe hooaja vahel õppinud kava rahulikumalt võtma. "Suvega õppisin rohkem kavas olema. Olen kohapeal, ei kiirusta ühegi elemendi juurde, vaid olen seal, kus olen. Teen õigel ajal," lausus ta.

"Seda sai suvel väga hästi treenitud. Samuti kolmene axel. Nüüd ta tuleb välja. Nüüd on lihtsalt jäänud võistlustel kõik see ära teha."

"Võistlustel on alati see, et tuleb tagasi natuke see, mida varem tegid. Kui varem läksid natuke kramplikult, siis tuleb see kramp jälle tagasi. Treeningutel on see päris ilusaks läinud juba."

Sportlaskarjäärile aitab kaasa, et 12. klassi jõudnud uisutajal on nüüd koolis natuke hõlpsam. "Tunde on vähem. Saab vaimselt rohkem puhata. Ei pea koolipingis nii palju istuma. See aitab väga palju treeningutele keskenduda," ütles ta.

"Selle viimase kahe kuu jooksul on olnud märgatav hüpe tehnilises arengus ja sõidus ise. Olen rahulikum, suudan teha õigel ajal ja ei ole liigseid mõtteid peas."

19-aastase Levandi hooaja peaeesmärk on juunioride MM, kus ta on juba kolm korda käinud. Oma sõnul on sellest siiski veel vara mõelda. "Aga jah, juunioride MM on hooaja tipphetk. Mul on veel universiaad, aga MM on tipphetk," ütles uisutaja.

"Sinna tahan kõik ilusaks ja magusaks teha. Lihvida nii puhtaks kui saab ja siis seda publikule näidata. Mis tulemus tuleb, see tuleb. Ette püüan praegu mitte mõelda."