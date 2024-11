Mihhail Selevko: pean rohkem tööd tegema, et oma oskustes kindel olla

Mihhail Selevko oli Tallinnas toimuval iluuisutamise ISU Challenger tasemevõistlusel pärast lühikava esikohal, kuid lõpetas võistluse hoopis kaheksandana. Ta ütles ERR-ile pärast võistlust, et enesekindlusest jäi puudu.

Tondiraba jääl konkureeris rahvusvahelisel Tallinn Trophy võistlusel meesteüksiksõidus 24 iluuisutajat 14 riigist. Arlet Levandi tõusis vabakavaga ühe pügala võrra ja sai tihedas konkurentsis viienda koha. Kahe kava eest teenis ta kokku 210,82 punkti.

"Hooaja parim mark. Iga võistlusega viis punkti juurde – väga hea. Liigun edasi," ütles Levandi ERR-ile. Olen väga rahul sellega, et läksin ja tegin. Ei olnud liigseid mõtteid peas. Okei, mõned vead olid sees, aga ikkagi. Suuremas pildis tegin seda, mida tahtsin."

Paari aasta tagusele rekordile veel ligemale 12 punktiga alla jäänud Levandi on kõvasti vaeva näinud kolmekordse axel'i sooritamisega, mis treeningutel juba puhtalt õnnestub, kuid võistlustel tuleb kramplikus sisse. "Suvega õppisin rohkem kavas olema. Olen kohapeal, ei kiirusta ühegi elemendi juurde, vaid olen seal, kus olen. Teen õigel ajal," ütles Levandi.

Lühikava järel võistlust juhtinud Mihhail Selevko, kelle arsenalis mitu neljakordset, põles vabakavas hüpetel läbi ja pidi lõpuks leppima üheksanda kohaga. Kahe kava summas jäi ta oma hooaja tippmargile alla 30 punktiga.

Uued kavad on Selevko sõnul talle sobivad ja mugavad, kuid puudu jääb enesekindlusest, sest võistluspraktikat on olnud vähe. "Ma pean rohkem tööd tegema, et olla kindel oma oskustes," ütles Selevko.

"Trennis kõik on hästi, soojendusel oli väga hästi. Probleemid on rohkem sellega, et ma pean paremini keskenduma. Kavaga probleemi ei ole, tunnen seda väga hästi, isegi paremini kui eelmist vabakava," lisas ta.

Nii Mihhail Selevko kui Arlet Levandi teevad järgmise stardi 5.detsembril Horvaatias, kus toimub samasuguse rahvusvahelise katetooriaga turniir.