Meeri-Marita Paas võitis Hollandis hõbemedali

Paas alustas kvalifikatsiooniringides, kus lastakse kolmes seerias kokku 90 noolt, suurepäraselt, kui lõpetas kvalifikatsiooni tulemusega 899 (900-st). Eestlanna teenis sellega 147 konkurendi seas seitsmendal kohal, mis andis talle pääsu finaallaskmisele.

Võitjaks tuli maailmareitingus viiendal kohal asuv itaallanna Elisa Roner, kolmanda koha saavutas maailmareitingus neljandal kohas olev indialanna Jyothi Surekha Vennam. Paas asub maailma edetabelis seitsmendal kohal.

"Olen ise väga õnnelik – kolmas kord Kings of Archery finaalis ja lõpuks tuli see poodiumi koht ka! See on hea algus sisehooajale," rõõmustas PSE tehasemeeskonda esindav Paas. Lisaks hõbemedalile sai sportlane ka erinevaid võiduga kaasnevaid auhinnarahatšekke.

Mehhikos esimese eestlasena vibulaskmise MK-finaalis hõbemedali võitnud Paas tunnistas, et sügisest kimbutavad vigastused annavad jätkuvalt tunda ja nii on ta sisehooajaks oma vibutugevust pidanud tuntavalt maha keerama. Juba järgmisel nädalal asub ta koos Lisell Jäätma ja Robin Jäätmaga maailma sisekarika teise etapi, GT Openi tulejoonele Luxemburgis.

Kings of Archery võistluse puhul on tegemist vaieldamatult Euroopa siselaskmise kõige erinäolisema ja populaarsema võistlusega, kuhu tulevad maailma tipplaskurid kohale üle maailma. Kokku asus tulejoonele üle tuhande vibusportlase.