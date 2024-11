Märten Kuusk peab viimased Rahvuste liiga mängud vahele jätma

Rahvuste liiga kohtumisteks Aserbaidžaani ja Slovakkiaga valmistuv Eesti jalgpallikoondis lendas pühapäeval Küprosel peetavasse treeninglaagrisse. Paraku ei liitu kaaslastega Märten Kuusk, kelle jalavigastus on selleks liialt tõsine.

Kuusk jättis esmaspäeval trauma tõttu vahele koduklubi Katowice liigamängu, kuid oli ikkagi päev hiljem avaldatud koondisenimekirjas. Teisipäevasel pressikonverentsil avaldas Eesti koondise peatreener Jürgen Henn usku, et Kuuse hüppeliigese trauma ei tohiks olla ülemäära tõsine ja kaitsja loodab paraneda, kuid pühapäeval läks koos kaaslastega Tallinnast lennukile hoopis igapäevaselt Flora särki kandev ja Eesti eest seni neli mängu pidanud Erko Jonne Tõugjas, vahendab Soccernet.ee.

"Märten üritas treenida reedel teibiga, aga see oli piisavalt ebamugav ja mõjutas. Tema suhtlus klubitreeneritega ja enda valmisolek viisid sinna, et ta ei saa koondise mängudeks piisavalt mängukorda. Praegu on olukord selline," nentis Henn lennujaamas ajakirjanikega vesteldes.

Eesti on C-divisjoni esimeses grupis neljast mängust võitnud ühe ja kaotanud kolm, laupäeval kohtutakse võõrsil nulli peal oleva Aserbaidžaaniga ning kolm päeva hiljem sõidetakse külla Slovakkiale.