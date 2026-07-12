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Märten Kuusk lõi käed Poola esiliigaklubiga

Jalgpall
Märten Kuusk
Märten Kuusk Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Jalgpall

Eesti koondise keskkaitsja Märten Kuusk vahetab Poolas klubi: eelmisel hooajal Katowicega Konverentsiliigasse kvalifitseerunud, kuid kevadest saati põhikoosseisust välja jäänud eestlane liitub Poola esiliigas palliva Varssavi Poloniaga.

30-aastane Kuusk pikendas eelmisel aastal Katowicega lepingut algava hooaja lõpuni, kuid talvel toodi meeskonda juurde keskkaitsja, kes Kuuse põhirivistusest välja puksis. Viimase täismängu Katowice eest pidas Kuusk Ekstraklasas märtsis, pärast seda sai ta põllule vaid üheksainsaks minutiks, vahendab Soccernet.ee.

Katowicega liitus Kuusk 2024. aasta jaanuaris ning aitas kohe klubil leida hea hoog, mille toel Poola kõrgliigasse tõusta. Hooajal 2024/25 teenis Katowice Ekstraklasas 18 meeskonna konkurentsis kaheksas, tänavu koguni viies koht, millega kaasnes pilet Konverentsiliiga teise eelringi. Poola kõrgliigas jäi Kuuse arvele kahe hooajaga kokku 42 mängu ja üks värav.

1946. ja 2000. aastal Poola meistriks kroonitud meeskond mängis viimati meistrisarjas 2013. aastal, kui võlgade tõttu nende kõrgliigalitsents tühistati.

Loe edasi Soccernet.ee portaalist.

Toimetaja: Siim Boikov

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