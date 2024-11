Kapten Mets Aserbaidžaaniga kohtumise eel: see mäng on võtmemäng

Oktoobris koduväljakul Aserbaidžaani 3:1 võitnud Eesti jalgpallikoondis tegi ettevalmistuse mänguks Küprosel. "Päevad on olnud väga tegusad, küllaltki palju oleme jõudnud lühikese ajaga teha. Proovime maksimaalselt Aserbaidžaaniks valmis olla. Laager on senimaani läinud hästi, väga hästi organiseeritud - reis Küprosele ja siis Aserbaidžaani," rääkis kapten Karol Mets.

"Tingimused on olnud suurepärased, loodame, et see kandub edasi ka mängu," lisas ta.

Seni alagrupis kolm punkti kogunud Eesti koondis jääb igal juhul C-divisjoni püsima, kui laupäeval vähemasti Aserbaidžaaniga viigistatakse. "Kindlasti meie jaoks suur mäng. Tuleb aru saada, et see mäng on võtmemäng, et siia gruppi püsima jääda," ütles kapten.

"Selline peabki olema meie valmisolek, peame olema valmis andma endast kõik ja natuke rohkem veel. Teha see suur samm liigasse püsimise nimel," ütles Mets.

Kohtumine Aserbaidžaaniga algab laupäeval Gabala linnastaadionil Eesti aja järgi kell 16.00. Mängule saab kaasa elada ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel.