Viimsi suutis Ogrega sammu pidada ühe poolaja

Kui esimesel poolajal suutis Viimsi vastase tempot hoida, siis kolmandal veerandil läksid lõunanaabrid otsustavalt oma teed. Suurem osa viimasest perioodist oli külaliste edu vähemalt paarikümnepunktine.

Viimsi mängijad tabasid väljakult kõigest 23,2 protsenti visetest. Jorgen Rikbergi arvele kogunes 16 punkti, Kristjan Kokk panustas tosina punkti ja 11 lauapalliga. Ogre vägesid vedas 13 punkti ja 14 lauapalliga Kristaps Dargais.

Viimsi on sel hooajal võitnud kaheksast mängust vaid ühe. Ogrel on kirjas viis võitu ja neli kaotust, millega paigututakse tabeli keskele. Juhib Riia VEF, kel on kirjas üheksa võitu ja üks kaotus. Kalev/Cramo jätkab viie võiduga kuuest mängust.

Optibeti liiga järgmised kohtumised peetakse kolmapäeval. Eesti klubidest mängivad omavahel Tartu Ülikool Maks & Moorits ja Rapla Utilitas.