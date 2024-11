Varrak: korvpall on sisse viskamise mäng, me panime mööda

Enam kui 1700 pealtvaataja ees peetud ülikoolide duellis jagati esmakordselt välja ka August Soku rändkarikas ning kuigi TalTech sai kohtumiseks kokku täismaja, siis platsil jäädi reedel paraku selgelt alla.

"Halvas mõttes ajuvaba: saime vist 13 viset ja seitse vabaviset rohkem, aga olime vahepeal 30-ga taga," oli TalTechi peatreener Alar Varrak kaotuse järel ERR-iga rääkides nõutu. "Iga päev sellist asja ei näe. Pole midagi, korvpall on sisse viskamise mäng, me panime mööda, nemad said poolkiireid ja tekkis lumepalliefekt. Au Tartule. See, mis siin täna toimus, oli ka võimas: kahetised tunded," viitas ta TalTechi korraldustööle.

"Võidu tõi meile meeskondlik kaitse," tõdes Tartu peatreener Aivar Kuusmaa. "Suutsime TalTechi kolmepunktivisked neutraliseerida ja kui nad viskavad alla 20 protsendi, siis tähendab, et tegime kaitses head tööd," lisas ta.