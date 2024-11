Raskes seisus Eesti võrkpallimeister tõi meeskonda Austraalia koondislase

Laupäeval kell 17 mängib Pärnu VK võõrsil Robežsardze/Riiaga ja kell 18 kohtub Selver x TalTech Jekabpilsi Lušiga. Pühapäeval kell 18 mängib Selver x TalTech Ezerzeme/DUga.

Selver x TalTechi peatreener Andres Toobal ütles Läti mängude eel, et kuigi meeskonnas on uus sidemängija, siis muresid veel jagub. Nimelt on Tallinna klubi värvanud Austraalia koondislase Arshdeep Dosanjhi, kel pikkust 205 cm.

"Ta oli praegu klubita, aga treenis Euroopas ja kaasmaalane Lincoln Williams aitas kaasa, et ta siia tuli. Tal on soovi korral võimalus ka lahkuda, see risk on, aga loodame, et ta jääb kauemaks. Nüüd saame trennides samuti kahe sidemängijaga tegutseda ja see muudab asju paremaks. Klassi on tal palju, aga hetkel on tal pallitrennides paus sees ja eks see võtab aega, kui ta oma mängu päriselt leiab," sõnas Toobal, kelle sõnul on Dosanjhil ka tugevad liidriomadused.

"Juba praegu on näha, et ta saab hakkama oma asjadega ja suudab ka meeskonda juhtida. Annab meile kindlasti palju juurde. Nädalavahetusel Lätis peaks ta saama juba ka mängida ja saame hakata uue koosseisuga harjuma. Lätis mängimine on küsimärgi all Williamsil, kes sai põlve süsti ja hetkel ei saa kinnitada, kas ta saab meid aidata. Esimeses mängus mõtleme, kellega ja kuidas me sellele peale läheme, teine mäng Lätis võiks olla heaks ettevalmistuseks kolmapäevaseks eurosarja mänguks, mis on hetkel prioriteet."

Lisaks on lähiajal meeskonna juurde tagasi tulemas viisaprobleemidega tegelenud ameeriklane Ian Parish, lisas peatreener.

Pärnu VK kapten Andrus Raadik loodab, et lõunanaabrite juures läheb edukalt, sest meeskond on aina paremini tegustema hakanud. "Loodan et meeskond tegutseb hästi, kuigi eks kodumeeskonnad on alati väikeses eduseisus. Samas ei ütleks, et lätlased oma kodus kuidagi eriliselt ebameeldivad on," sõnas Raadik.

"Asjad on paremuse poole läinud tõesti. Eks see Selveriga mäng oli vähemalt minule isiklikult elu ja surma peale mäng. See oli vaja võita, et meeskonnale seda eneseusku ja enesekindlust saada. Õnneks võitjana sealt välja tulime ja meeste ilme pärast seda on juba täitsa hea. Tegutseme palju enesekindlamalt ja usume endasse. Seda oli vaja ja nüüd on vaja veel palju tööd teha! Eks kevadel näha ole kas midagi näppude vahele ka jäi," lisas nurgaründaja.

Pärnu ridades on samuti üks lisanduja, lätlasest nurgaründaja Toms Emils Liepa, kes on ühe kohtumise juba Pärnu särgis pidanud, aidates meeskonna võidule karikakohtumises Eesti Maaülikool/Structura üle.

Cronimet liiga liider on 13 punktiga Tartu Bigbank, Võru Barrusel on samuti 13 punkti ja kolmandal tabelireal asub 11 punktiga Jekabpilsi Luši. Neljas on Robežsardze/Riia 9 punktiga, viies 5 punktiga Ezerzeme/DU, kuues samuti 5 punktiga Pärnu ning Selver x TalTech jätkab 1 punktiga viimasel kohal.