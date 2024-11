Kirt: odavise peab olema lihtne, aga seda on raske saavutada

"Nii palju kui oleme saanud trenne teha ja neid on olnud üsna limiteeritud hulgal, siis ühtegi sellist null-trenni pole olnud," rääkis Kirt Ermi kolmapäevasel pressikonverentsil ERR-ile. See näitab sportlase küpsust, taset ja valmisolekut. Kõik trennid, kui ta on trenni tulnud, on ta olnud sajaprotsendiliselt valmis. Ka uue hooaja ettevalmistustrennid, stardipositsioon on kindlasti parem."

"Järjest mõnusamaks on see töö läinud ja mulle meeldib väga ka tema analüüsivõime: ei ole lihtsalt, et tee seda ja ta teeb; aga miks ma teen seda? Miks see vajalik on? Mulle meeldib, kui sportlane mõtleb trennis kaasa," iseloomustas Kirt Ermi.

Erm jättis selja taha eduka hooaja, kui teenis märtsis 6340 punktiga sisekergejõustiku MM-il pronksi, võitis Eesti kõigi aegade teist tulemust tähistava 8764 punktiga Roomas EM-kulla ning kogus hooaja viimasel võistlusel Talence'is 8569 punktiga esikoha ning rahvusvahelise kergejõustikuliidu mitmevõistluse turnee üldvõidu.

Roomas aitas Ermil EM-kulla kindlustada just odavise, kus ta sai avakatsel kirja 55.67 ning teises voorus 57.36, aga viskas siis viimase katsega oma uueks isiklikuks rekordiks 62.71.

"Nagu see Rooma viimane katse oli: meil on omavaheline usaldus, teise katsega oli piisav tulemus tehtud ja siis ütlesingi, et see on see koht, kus võtta kaugemale ja riskida. Ta nägi, et mida rohkem on lõpus ruumi edasi liikuda, seda paremaks tehniliselt läheb ja tuli ka vastav tulemus. See oli üle pikkade aastate ka minu jaoks eufooriline tunne, see on asi, miks sporti tehakse," meenutas Kirt.

Igapäevaselt Audenteses treenerina tegutsev Kirt juhendab ka Eesti parimat naisodaviskajat Gedly Tugi. "Ma olen nii alustav treener, veel lapsekingades ja üritan leida oma stiili. Mis minul toimis, ei pruugi toimida Gedlyl või Jussil. Üritan leida veel seda stiili, arusaama teistest sportlastest ja nende olemusest. See on huvitav protsess, aga ma olen nii alguses. See Jussi tulemus Roomas andis natuke enesekindlust, et oleme liikunud õiges suunas," selgitas ta.

"Odavise peab olema lihtne, aga seda lihtsust on võib-olla raske saavutada. Tahaks järgmisel hooajal rõhuda sellele, mida Jussiga ei saanud veel realiseerida ehk suure hoo pealt viskamine. Seda on raske teha ja see nõuabki natuke aega. Ta on peenike ja pikk poiss, üritame rõhuda kiirusele, tehnilisele küljele ja selle pealt meetreid juurde saada," vaatas Kirt järgmisele hooajale ette.