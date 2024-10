VIDEO | Kaunase Žalgiris võitis kodupubliku ees viimase sekundi viskega

Belgradi Crvena Zvezdat võõrustanud Žalgiris juhtis suurema osa mängust, kuid vahepeal 14-punktilises kaotusseisus olnud külalised jõudsid kaks minutit enne mängu lõppu viigini.

Dovydas Giedraitise vabavise ning Sylvain Francisco sammudelt vise viisid Leedu klubi 31 sekundit enne mängu lõppu taas kolmega juhtima, kuid Uroš Plavšic tõi järgmisel rünnakul Crvena zvezda punkti kaugusele. Franciscole tehti järgmisel rünnakul tahtlik viga ja kuigi prantslane tabas mõlemad visked, viigistas Codi Miller-McIntyre külmaverelise kaugviskega seisu.

Žalgirisel jäi võiduviske tegemiseks täpselt üks sekund, kuid sellest piisas keskmängija Bryant Dunstoni jaoks, kes püüdis kõrge söödu ning tabas siis lühikese viske, mis andis Žalgirisele vinge 86:84 (24:18, 23:15, 19:24, 20:27) võidu.

Üleplatsimees oli 17 punkti visanud Žalgirise tagamees Deividas Sirvydis, Francisco kogus võidumängus 15 punkti ja seitse resultatiivset söötu. Kaotajate eest viskasid nii Plavšic kui Miller-McIntyre 16 punkti, Plavšic lisas sellele veel üheksa lauapalli.

