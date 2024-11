Kullamäe: Žalgirise kodupublik on fenomenaalne ja teeb eestlasi kadedaks

Kui Leedu au ja uhkuse Kaunase Žalgirise jaoks möödus eelmine Euroliiga hooaeg üle kivide ja kändude, siis itaallase Andrea Trinchieri käe all ollakse nüüd kuue võidu ja kahe kaotusega tabeli tipus.

"Tuleb keskenduda kahele momendile, eelkõige see, et meeskonna peatreener on suutnud ise oma meeskonna luua. Eelmisel hooajal tuli ta poole pealt, see hooaeg alustas kohe komplekteerimist ja tundub, et pani koosseisuga täppi. Teine, mis minu arvates on veel suurem pool: see, kuidas Žalgiris kodus mängib ja millise publiku ees! See on fenomenaalne ja arvan, et teeb eestlasi heas mõttes kadedaks ka," rääkis Kullamäe.

Sel hooajal kannavad lisaks Prantsusmaa koondislasele Sylvain Franciscole Žalgirises põhiraskust kohalikud mehed Dovydas Giedraitis, Deividas Sirvydis, Ignas Brazdeikis ja Edgaras Ulanovas. Äsja toodi appi ka NBA kogemusega Lonnie Walker, kes jäi aga oma debüüdil Bayerni vastu nullile.

"Žalgiris on seda joont juba aastaid hoidnud, et pool meeskonda oleks ikkagi Leedu enda mängijad ja pool koosseisust tugevad, aga loomulikult ka kallid leegionärid. Ma arvan, et kui tagaliinist Francisco välja jätta, on pigem tegemist hea meeskonnaga. Selle peatreeneri kreedo on ka ikkagi, et osav tagamees Ameerikast taga ja ülejäänud kompott sinna juurde panna," selgitas Kullamäe.

Žalgirise kõrval on praegu Euroliiga tipus samuti kuue võidu ja kahe kaotusega alustanud Müncheni Bayern, kes sai eelmisel hooajal 13 võitu ja 21 kaotust ehk ühe võidu vähem kui Žalgiris.

"Bayern on tõesti suurepäraselt hooaega alustanud ja neil lähevad praegu kõik asjad kokku: nii uus peatreener Gordon Herbert kui valmis ka uus areen. Kui sinna panna juurde ka hea kompott mängijaid, kelle peatreener on suutnud valida, siis see ei ole suur üllatus, sest Bayern on väga süsteemselt ja kvaliteetselt klubi aastaid arendanud," tõdes kahekordne Eesti aasta korvpallur.