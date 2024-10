Messi säras valikmängus kübaratriki ja kahe väravasööduga

Messi viis Argentina River Plate'i kodustaadionil Monumentalil juhtima 19. minutil, kui realiseeris Boliivia kaitsjate eksimuse järel Lautaro Martineze söödu. 43. minutil algatas Julian Alvarez oma väljakupoolelt hiilgava sööduga Argentina vasturünnaku ja seekord andis Messi väravasöödu Martinezele, avapoolaja kolmandal lisaminutil lükkas Alvarez palli võrku Messi täpse karistuslöögi järel.

69. minutil suurendas Argentina edu Botafogo ründaja Thiago Almada ning mängu lõpp kuulus siis Messile: 84. minutil saatis kaheksakordne Ballon d'Or'i võitja soolojooksu järel palli väravasse parema jalaga ning mängis siis kaks minutit hiljem koondise debütandi Nico Paziga seina ja vormistas lõppskoori talle omase madala löögiga.

Messi jaoks on see koondisekarjääri kümnendaks kübaratrikiks, kokku on tal Argentina särgis nüüd 189 mänguga 112 väravat. Argentina on Lõuna-Ameerika valiksarjas kümne vooru järel 22 punktiga esikohal, neile järgnevad 19 punkti kogunud Colombia ning 16 punkti peal olevad Uruguay ja Brasiilia. Teise järjestikuse võidu teeninud Brasiilia oli Raphinha kahe täpse penalti toel 4:0 üle Peruust, Uruguay ja 13 punktiga viiendal kohal olev Ecuador leppisid väravateta viiki.

"On väga tore siin Argentina fännide poolehoidu tunda. See, kuidas nad mu nime skandeerivad, muudab mind emotsionaalseks. Naudime kõik sidet, mis meil fännidega on," rääkis Messi pärast võitu kodumaa meediale. "Ma ei ole oma tulevikuplaane kalendrisse märkinud. Naudin seda kõike. Olen mängides emotsionaalsem kui varem ja tunnetan inimeste armastust, sest tean, et need võivad olla mu viimased mängud," tõdes 37-aastane Messi.

"On rõõm selles hetkes olla, seda nautida. Arvestades mu vanust: kui olen ümbritsetud noorte meeskonnakaaslastega, tunnen ennastki noorena. Võin teha väikseid tobedusi, sest tunnen end nii hästi. Kuni see tunne kestab ja ma saan meeskonda aidata, kavatsen seda nautida," andis Messi siiski mõista, et ei kavatse veel niipea karjäärile joont alla tõmmata.