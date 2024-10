Messi järjekordne kübaratrikk aitas Miami MLS-i punktirekordini

Põhja-Ameerika jalgpalli profiliigas MLS alistas Miami Inter laupäeval kõrgeskoorilises mängus 6:2 New England Revolutioni ja kindlustas liiga põhihooaja punktirekordi. Kolm väravat lõi maailmameister Lionel Messi.

Külalismeeskond Revolution läks MLS-i põhihooaja viimases mängus Miami vastu 34. minutiks 2:0 juhtima, aga Luis Suareze väravad viisid võistkonnad vaheajale 2:2 viigiseisul. 19-aastane Benjamin Cremaschi viis kogenud Jordi Alba ja Lionel Messi eeltöö järel Miami 58. minutil ette ning seejärel algas endiste Barcelona mängijate etendus.

78. minutil jättis Suarez keskväljal palli kannaga Messile, kes tegi kauglöögiga seisuks 4:2, kolm minutit hiljem realiseeris kaheksakordne Ballon d'Or'i võitja väravaks Alba täpse läbisöödu ja 89. minutil kombineerisid Leonardo Campana, Suarez ja Messi tõelise iluvärava, kui Ecuadori ründaja tõstis palli Suarezele, kes saatis selle ühe puutega värava alla ning Argentina jalgpallitäht kõmmutas otse õhust palli võrku.

Messi sai kübaratrikiga hakkama teist mängu järjest, neli päeva varem lõi ta MM-valikmängus Boliiviale samuti kolm väravat ja andis ka kaks resultatiivset söötu. Miami eest on see talle esimeseks korraks kaabut kergitada. Miami Inter lõpetas MLS-i põhihooaja 34 mängust saadud 74 punktiga, mis on ühe punkti võrra enam kui Revolutioni kolm aastat tagasi püstitatud senine MLS-i tippmark.

Nii Messi kui Suarez on hooaja jooksul löönud 20 väravat, MLS-i kuldse saapa võidab D.C. Unitedi kasuks 23 väravat löönud endine Belgia koondislane Christian Benteke. Küll on hooaja jooksul 19 mängus väljakul käinud Messi arvel ka 16 resultatiivset söötu.

"Meie kapten [Messi] on meid juhtinud, mängijad on meid juhtinud ka aegadel, kui olime raskustes. Täna me tähistame, homme hakkame valmistuma play-off'ideks," rääkis Miami Interi kaasomanik, endine Inglismaa kapten David Beckham.