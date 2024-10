Kibbermann: kõige rohkem kardan Eesti naiskondi

TalTech/Macta Beauty alistas hooaja avamängus Kaunas-VDU kolm-üks ning lisas pühapäeval veel võidu, alistades Jonavos Aušrine sama skooriga. "Esimesed mängud on näidanud seda, et oskame mängida väga ilusat võrkpalli. Aga tahes tahtmata on hooaja alguses kokkumäng rabedam. Kindlasti on veel palju asju, mida lihvida, kuni tähtsad mängud tulevad," ütles TalTechi sidemängija Karolina Kibbermann.

Leedu naiskondade vastu oldi võidukad, aga kuidas lõunanaabrid paistavad? "Eks Läti on minu arust alati grammi võrra parem kui Leedu, kõige rohkem kardan Eesti naiskondi. Nad on kõvasti täiendusi saanud see hooaeg, tuleb põnev hooaeg," vastas koondislane.

"Miski mu sees ütleb, et TalTechile ei tule kõik nii lihtsalt kui eelmine aasta tuli. Mängijad on vahetunud, kes on välismaale läinud ja kes on klubisid vahetanud. Tuleb põnev hooaeg," lisas ta.

Hooaja esimesed mängud väga palju publikut saali ei meelitanud, aga TalTechis arhitektuuri tudeeriv Kibbermann on õnnelik, et nädalavahetuseti saab mängida suures saalis ja mitte selle kõrvaloleval platsil. "Hooaja algus on alati keeruline, inimesed võib-olla ei tea, millisel spordialal ja tiimil silma peal hoida. On aega veel fännidel saali tulla," ütles ta.

"Minul on eesmärgiks võita kõige kirkamad medalid ja Balti liiga esimene koht, et oleksin olulist rolli tiimis kandnud, veel saamata. Lähen seda jahtima," lõpetas Kibbermann.