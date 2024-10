Rein Pill lõpetas kuue takistusega sõidu kolmandal kohal

Olszewska ületas hobusega Quandar Cece ainsana puhta tulemusega takistuse kõrgusel 190 cm. Teise koha saavutas kuue takistusega sõidus Usbeki sportlane Bekzod Kurbanov hobusega Quintus HB. Võistluse algkõrguseks oli 150 cm.

Kuue takistusega sõidule eelnenud päeva põhisõidu, 145 cm kahefaasilise parkuuri võitis leedulane Matas Petraitis hobusega Nicko B. Teine koht läks Usbekistani esindajale Abdurakhmon Abdullaevile hobusel Go Four It B. Kolmandaks tuli Rumeenia võistluspaar Andrea Herck hobusel Epsilon de Roulard. Parima eestlasena saavutas Renek Rosenberg hobusel Ciorana TT auhinnalise seitsmenda koha. Kokku osales võistlusel 51 sportlast, kellest 15 läbis kogu parkuuri vigadeta.

Väikse ringi sõidu, puhtus-kiirusparkuuri kõrgusel 135 cm võitis soomlane Petra Heikkinen hobusega Hurby. Teine koht läks lätlasele Kristaps Neretnieksile hobusel Cinderella Cece. Kolmandaks tuli Eesti võistluspaar Hanno Ellermann hobusel Quintano Gramina. Kokku osales võistlusel 35 sportlast, kellest üheksa läbis parkuuri vigadeta.

Laupäevase võistluspäeva teise rahvusvahelise võistluse, noortele hobustele avatud kiirusparkuuri kõrgusel 125/130 cm, võitis leedulane Andrius Petrovas hobusega Bazooka Joe. Teine koht läks samuti Leetu, selle võitis Ignas Makarauskas hobusega Miep. Kolmandaks tuli Eesti võistluspaar Piret Ervald ja Sissi van de Maltahoeve.

Noorte hobuste parkuurile eelnenud rahvusvahelise noortele ratsanikele avatud parkuuri kõrgusel 135 cm võitis Laura Burgyte hobusega Catalina Leedust. Veidi enam kui kahe sekundi võrra aeglasema sõidu teinud Berit Lehtsaar hobusel Solei Solei saavutas sõidus teise koha. Kolmandaks tulid Sani Illi ja Backwoods Challenger Soomest.

Tallinn International Horse Show läheb pühapäeval edasi takistussõidu MK-etapiga.