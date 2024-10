Tuuli Tomingas jooksis Viinis Eesti rekordi, mis kirja ei lähe

Tomingas sai Viinis kirja aja 16.30,8, kuid paraku uue Eesti rekordina see tulemus kirja ei lähe.

"Jah, jooksin rekordi, aga kahjuks Eesti kergejõustikuliit seda ei aktsepteerinud. Rekordi kinnitamiseks peaks jooksu korraldaja kutsuma rahvusvahelisest kergejõustikuliidust kellegi, kes selle raja mõõdistaks," selgitas Tomingas Delfi Spordile.

Eesti rekord jääb seega jätkuvalt Helen Belli nimele, kes jooksis tänavu mais Helsingis välja aja 16.49.

Tomingas sattus Austria pealinna ööjooksule, sest oli samal ajal seal treeninglaagris. "Meil on laagri lõpp ja kuna see jooks jäi tee peale, siis mõtlesime, et klapib ja võtame osa."

Jooksul osales ka Tomingase treener Indrek Tobreluts, kes lõpetas võistluse neljandal kohal ajaga 14.59,6.