Caitlin Clark valiti oodatult WNBA parimaks uustulnukaks

Kevadises talendikorjes esimesena valitud Clark pani kokku oivalise hooaja, kui vedas Feveri kaheksa-aastase vaheaja järel play-off'i, viskas põhiturniiril oma naiskonna parimana keskmiselt mängus 19,2 punkti ning oli liiga parim resultatiivsete söötude jagaja (337).

Clark sai USA spordiajakirjanikelt võimalikust 67 esikohahäälest lausa 66. Üks esikohahääl anti Chicago Sky ääremängijale Angel Reese'ile. Mõistagi valiti mõlemad ka parimate uustulnukate sümboolsesse viisikusse. Clarki ja Reese'i kõrval kuuluvad viisikusse veel Rickea Jackson (Los Angeles Sparks), Kamilla Cardoso (Chicago Sky) ja Leonie Fiebich (New York Liberty).

"Mul on uskumatult suur au vastu võtta aasta uustulnuka tiitel, kuid veelgi enam olen tänulik kõigile, kes mind kogu möödunud hooaja jooksul toetasid – mu perele ja sõpradele, võistkonnakaaslastele, Feveri organisatsioonile ja kõikidele toetajatele. Ootan põnevusega, mida tulevik toob," ütles Clark oma avalduses.

Clarki mõju WNBA-le laienes korvpallisaalist kaugemale. Näiteks kasvas Feveri särkide müügiarv võrreldes eelmise hooajaga 1000 protsenti ning Clarki esimene play-off mäng tõi ekraanide ette 1,8 miljonit vaatajat, mis oli WNBA kõrgeim näitaja alates 2000. aastast.

AN UNPRECEDENTED SEASON ️



The list of accolades runs long for 2024 WNBA @Kia Rookie of the Year Caitlin Clark. In year one she shattered records and etched her name in the history books as one of the unparalleled players in this league!#KiaROY | #WelcometotheW pic.twitter.com/ANoKyCpqx5