Miami kindlustas Messi kahe värava toel MLS-i põhihooaja esikoha

Kohtumine algas tasavägiselt, kuid Argentina jalgpallilegend Lionel Messi avas 45. minutil skoori, kui suutis end Ohio osariigi klubi kaitseliinist mööda mängida. Messi polnud aga lõpetanud, sest poolaja viiendal üleminutil paigutas ta suurepäraselt karistuslöögi Columbus Crew posti kõrvale, viies Miami riietusruumi 2:0 eduseisul.

Kodumeeskond jõudis vaid 20 sekundit pärast teise poolaja algust taaskord värava kaugusele, kui Diego Rossi esimese rünnaku väravaks realiseeris, aga Miami leidis kiire vastuse ning Luis Suarez viis kaks minutit hiljem külalised taas kahega juhtima.

Columbus Crew realiseeris 61. minutil veel penalti, aga jäi kaks minutit hiljem arvulisse vähemusse ning Miami teenis 3:2 võidu, kindlustades sellega kaks mängu enne hooaja lõppu MLS-i tabelis esikoha. See tähendab, et Miami saab hooajajärgsel sõelturniiril nautida läbivalt koduväljakueelist.

Miamil on 32 mänguga kogutud 68 punkti, lähim jälitaja on 61 punktiga Los Angeles Galaxy, kuid meeskonnad mängivad erinevates konverentsides. Idas on Miamil just Columbuse ees 11-punktine edu. "Esimene eesmärk on saavutatud, aga nüüd peame mõtlema sellele, mis tuleb," ütles kaks väravat löönud Messi.

MLS-i hooaeg ei lõppe aga põhiturniiriga, vaid meeskonnad jaotatakse play-off'i tabelisse. Mõlema konverentsi kaheksas ja üheksas koht mängivad otsustava play-in mängu ning sellele järgneb sõelturniir. Esimeses ringis mängitakse kahe võiduni, kuid sealt edasi on iga mäng otsustav.

"Esimene ring võib kesta kolm mängu, aga pärast seda on üks mäng ja kõik õib juhtuda. Aga meil on see eelis, et saame kõik mängud kodus mängida. Seda tahtsimegi, oleme kodus väga tugevad," lisas Messi.

Miamil on veel võimalus MLS-i hooaja punktirekord ületada, rekord kuulub New England Revolutionile, kes kogus 2021. aastal hooajaga 73 punkti. Miami peab oma viimased kaks mängu võitma, et 74 punktiga rekord endale võtta.