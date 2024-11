Messi saab uueks peatreeneriks vana sõbra

Miami, kuhu endise Barcelona peatreeneri Martino juhendamisel kogunesid lõppenud hooajaks mängima endised Barcelona tähed Lionel Messi, Luis Suarez, Sergio Busquets, Jordi Alba jt, kogus MLS-i põhihooajal rekordiliselt palju punkte, aga langes siis play-off'is Atlantale kaotades konkurentsist juba esimesel tõkkel.

Martino rääkis USA meediale, et pani ameti maha isiklikel põhjustel ning oli otsuse langetanud juba enne kaotust Atlanta Unitedile. "On olnud au töötada nii erilises klubis ja juhtida nii erilist meeskonda. Hindan siin loodud mälestusi elu lõpuni," sõnas treenerikarjääri jooksul nii Argentina, Mehhiko kui Paraguay koondiseid juhendanud argentiinlane.

USA ja Argentina meedia kirjutab, et Miami uueks peatreeneriks saab 40-aastane Javier Mascherano, kes mängis Messiga pikalt koos Argentina koondises ja FC Barcelonas. Viimased kolm aastat on Mascherano juhendanud Argentina U-20 koondist ning Pariisis oli ta argentiinlaste olümpiakoondise peatreeneriks ning kuigi on kodumaal muidu palavalt armastatud, siis tema treeneritöö kaasmaalaste seas just eriti kõrgelt hinnatud pole.