Rahvusvaheline suusaliit lubab kahevõistlejad lennumäele

Kui algaval hooajal hakkavad naised hüppama esmakordselt suurelt mäelt, siis ala juurde on lisandumas veel üks elevust tekitav muudatus. Nimelt hakkavad kahevõistlejad meeste arvestuses esmakordselt mõõtu võtma lennumäel, kus seni on hoogu võtnud vaid suusahüppajad. Meeste lennumäe etapp teeb debüüdi 2026. aastal, vahetult pärast Milano-Cortina taliolümpiamänge.

FIS-i kahevõistluse võistlusdirektor Lasse Ottesen sõnas, et meeste kahevõistluse lennumäe formaat on olnud pikalt suureks eesmärgiks ning selle toimumine on kahevõistluse jaoks suur samm edasi.

Esimene kahevõistluse lennumäe etapp toimub 2026. aasta veebruaris Austrias Kulm/Bad Mitterndorfis. Kuna kahevõistlejate suusahüpete tasemevahed on erinevamad, kui seda on suusahüppajatel, siis võib lennumäe võistlus tähendada, et vahed suusarajale minnes on tavapärasest suuremad.

Eesti Suusaliidu kahevõistluse ja suusahüpete juhataja Rauno Loit märkis, et kuna suusahüppajate kalendris enam normaalmägesid peaaegu ei olegi, siis peavad ka kahevõistlejad ajaga kaasas käima. Tema hinnangul on lennumäe lisandumise suurim eesmärk see, et ala muutuks atraktiivsemaks.

"Mida kõrgemale sportlane tõuseb ja kaugemale lendab, seda huvitavam on publikul seda jälgida," ütles Loit ja lisas, et kahevõistlejate võimekuse taha lennumäel midagi jääda ei tohiks.

Teise ajaloolise sammuna tuuakse algaval hooajal naiste võistluskalendrisse suure mäe formaat. Seni on naised võistelnud ainult normaalmäel. Esimest korda pääsevad naised suurel mäel võistlustulle 2025. aasta 15. märtsil legendaarses Holmenkolleni võistluskeskuses.

Rauno Loit sõnas, et taoline muudatus on väga oluline. "Just seetõttu, et nad saaksid meestega samades paikades võistelda. Ka olümpiamänge silmas pidades on see oluline samm, et meestel ja naistel oleksid samad võimalused."

FIS-i esindaja Lasse Ottesen tõi välja, et mõlemad muudatused nõudsid aastatepikkust planeerimist ja tihedat koostööd rahvuslike alaliitudega. "Väga tähtis on olnud Norra ja Austria alaliitude toetus. Kahtlemata on tegu vajalike sammudega, et populariseerida ala, mida mõni aeg tagasi ähvardas olümpiamängude kavast välja heitmine."

Kahevõistluse MK-sarja tänavune hooaeg algab 28. novembril Soomes Rukal. Otepää MK-etapp toimub 7.-9. veebruarini.