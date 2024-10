Grabe: olen järjekindlalt edasi teinud ja tasu on tulnud

Kevadel saavutas Grabe Las Vegases peetud 10-palli MM-turniiril kolmanda koha, teenides sellega oma karjääri esimese medali maailmameistrivõistlustelt. "Esimene MM-medal ikkagi, see oli karjääri üks suurtest eesmärkidest. Eks süües kasvab isu ja tahaks nüüd rohkem, aga peab sellega rahul olema, et tase on väga kõrge ja uued noored tulevad peale," rääkis piljardisportlane.

Suvel saavutas ta Maldiivide lahtistel oma karjääri kaalukaima turniirivõidu, kui alistas teekonnal võidu poole kahekordse maailmameistri Fedor Gorsti. "Pärast seda sain enesekindluse ja sealt tuli ka see võit. Karjääri parim tulemus," meenutas Grabe.

Tasuks kerkis ta esimest korda oma karjääri jooksul maailma edetabelis esikolmikusse. "Edetabelikoht näitab seda, et olen küllalt stabiilne olnud kõikidel turniiridel. See on hea koht, kust edasi minna. Kui pidevalt jõuan ette, siis suure tõenäosusega jõuan ka finaali uuesti. Tuleb endast parim anda ja loota, et kõik toimib hästi ja langeb kokku mõnel turniiril, siis tulevad ka tiitlid," rääkis ta.

Karjääri parimat hooaega nautiv piljardisportlane ütles ERR-ile, et on saavutuste üle uhke. "On kõvasti ka vaeva nähtud selle nimel, mitmed aastad tööd ja see aasta on hea olnud," ütles Grabe. "Olen alati uskunud endasse, et jõuan küllaltki kaugele ja olen jõudnud ka varasemalt. Aga kindlasti on üles-alla momente, kus mõtled, et kas peaks seda asja edasi tegema. Olen järjekindlalt edasi teinud ja tasu on tulnud."

Denis Grabe (keskel) Maldiivide lahtistel Autor/allikas: Alison Chang

Grabe ütles, et on saanud Team Estonialt ja selle tugiteenustelt palju abi. "Tunnen, et olen teadlikumaks läinud oma spordialal ja kindlasti töötan rutiinsemalt selle kallal, et paremad tulemused tuleks. Olen rohkem motiveeritud, rohkem fokusseeritud kindlale eesmärgile. Olen ise ka võib-olla rahulikum, ei lähe nii närvi kui vanasti. Tunnen, et olen paremas kohas mentaalselt, see on kindlasti palju andnud juurde," sõnas Grabe.

Tipptasemel mängivad suurt rolli just pisidetailid. "Vaimne tugi, spordijoogid ja -batoonid, toitumise pool kindlasti. Sportlik pool on ainult üks pool sellest spordist. Seal on nii palju pisidetaile, mis väga palju loevad ja paar protsenti, mis annab lisaks, see kindlasti mõjutab tipptasemel palju," lisas ta.

Grabe spetsialiseerub pigem 9-palli formaadi asemel pigem 10-pallile, mis on talle sobivam. "9-pallis õnnelikud loevad löögid ka, 10-pallis sa pead nimetama augu. Taktikaliselt on 10-pallis raskem lauda ära lõpetada, kuna üks pall on rohkem laual. Avalöök on natuke raskem, see on taktikalisem ja rohkem male," selgitas ta. "Kümme meeldib rohkem, seal on taktikalist ja pusimist rohkem, seal tulevad ka oskused paremini välja."

Denis Grabe Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Piljard üritab samal ajalvähendada vahet hästi tasuva snuukriga, mille mängijad naudivad laialdase kajastuse tõttu suuri auhinnarahasid. Piljard pole küll nii tulus, aga tänavu oli MM-il auhinnafond lausa miljon dollarit. "On võimalik teenida, aga kulud on ka päris suured. Ilma toetajateta poleks nii kaugele jõudnud," ütles Grabe.

Tal on nüüd kuu aega puhata, misjärel tõmbab ta Puerto Ricos ja USA-s hooajale joone alla. Tõenäoliselt on aasta lõpus ka Kataris üks turniir. Reisimiseks veel jaksu jagub? "Jaksan, aga eks vahel ikka mõtled," vastas Grabe. "Tuleb energiat koguda ja puhata ka. Viimased reisid olid Uus-Meremaale, Hiinasse ja Ameerikasse - saigi ümbermaailmareis tehtud kuu ajaga. Vahepeal on hea kodus olla, rahulik."

34-aastane piljardisportlane tõdes, et tõenäoliselt on tal tipptasemel jäänud mängida veel paar aastat, aga kiimängudes võiks ka kõrgemas vanuses heal tasemel mängida. "Snuukrist on ka näiteid, kus on üle 40 ja mängivad ülihästi. Kindlasti on potentsiaali mängida kõrge eani," ütles Grabe.