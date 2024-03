MM-pronksi pälvinud Grabe: see annab enesekindlust järgmisteks kordadeks

"Kindlasti kergendus, on nähtud kõvasti vaeva selle nimel ja tahakski tänada kõiki, kes on mind sellel teel aidanud," sõnas Eestisse naasnud Grabe ERR-ile. "Ja ma loodan, et see ei jää ainukeseks."

Grabe kaotas oma esimese kohtumise, kuid võitis siis lausa kuus järjest, alistades veerandfinaalis maailma edetabelis neljandal real asetseva hispaanlase Francisco Sanchez Ruizi.

"Siit saab kindlasti edasi minna, aga selle tulemusega olen väga rahul. Suhteliselt maksimumilähedane tulemus, mis seekord MM-ilt sai tuua," sõnas poolfinaalis jaapanlase Naoyuki Oi 3:2 paremust tunnistanud Grabe.

Grabest sai selle tulemusega esimene eestlane, kes võitnud täiskasvanute vanuseklassis piljardi MM-ilt individuaalse medali. Tiitlivõistluste medal on juba kaua sihikul olnud ning Grabe sõnul oli kogemusest seekord kasu.

"Kõik asjad, pisidetailid, peavad kokku klappima, see ilmselt tõigi. Kindlasti enda motivatsioon ja hea mäng. Ei andnud midagi kergelt vastastele, olin hästi tõsine ja üritasin lõpuni välja. Üldiselt suurturniiridel mulle on alati meeldinud mängida, ikkagi MM ja suured tulemused on kaalul," ütles piljardisportlane. "See annab enesekindlust järgmisteks kordadeks ja kindlasti ka vastastele, et neil ei ole minuga mugav mängida."

Nüüd läheb Grabe aga kätt proovima hoopis snuukris, kui osaleb Bosnia ja Hertsegoviinas toimuvatel amatööride Euroopa meistrivõistlustel. "Lähen proovin ja vaatan, mis seal teha annab," sõnas Grabe. "Lihtsalt natuke muutust ja tahan teada, kui kaugele ma võiksin seal jõuda."

Pärast snuukrikatsetust jätkub aga piljardihooaeg ning Grabe osaleb mai alguses Suurbritannia lahtistel ja siis juuni alguses Saudi Araabias toimuvatel 9-palli maailmameistrivõistlustel.